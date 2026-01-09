Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons à vendre en Obidos, Portugal

villas
10
maisons de ville
3
37 propriétés total trouvé
Maison 3 chambres dans Obidos, Portugal
Maison 3 chambres
Obidos, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 185 m²
Maison de 3 chambres avec 185 m2 de surface brute, piscine privée et jardin, située dans la …
$699,362
Laisser une demande
Maison 5 chambres dans Obidos, Portugal
Maison 5 chambres
Obidos, Portugal
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 310 m²
Villa de 5 chambres, 310 m2, jardin, piscine privée et parking, située dans un terrain de 2 …
$1,58M
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Obidos, Portugal
Maison 3 chambres
Obidos, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 263 m²
Villa de 3 chambres avec 263 m2 de surface privée brute, jardin et piscine privés, et deux p…
$1,17M
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Obidos, Portugal
Maison 3 chambres
Obidos, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 260 m²
Villa de 3 chambres de 260 m2, avec jardin privé et piscine, située sur un terrain de 925 m2…
$728,353
Laisser une demande
Maison 1 chambre dans Obidos, Portugal
Maison 1 chambre
Obidos, Portugal
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Villa de 1 chambre à coucher, 75 m2 (surface brute de construction), avec jardin commun et p…
$332,129
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Obidos, Portugal
Maison 4 chambres
Obidos, Portugal
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 296 m²
En construction villa de 4 chambres avec 296 m2 de surface brute de construction, piscine, e…
$3,26M
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Obidos, Portugal
Maison 3 chambres
Obidos, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 263 m²
Villa de 3 chambres avec 263 m2 de surface privée brute, jardin et piscine privés, et deux p…
$1,17M
Laisser une demande
Maison 5 chambres dans Obidos, Portugal
Maison 5 chambres
Obidos, Portugal
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 310 m²
Villa de 5 chambres, 310 m2, jardin, piscine privée et parking, située dans un terrain de 2 …
$1,58M
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Obidos, Portugal
Maison 4 chambres
Obidos, Portugal
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 296 m²
En construction villa de 4 chambres avec 296 m2 de surface brute de construction, piscine, e…
$3,27M
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Obidos, Portugal
Maison 3 chambres
Obidos, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 185 m²
Maison de 3 chambres avec 185 m2 de surface brute, piscine privée et jardin, située dans la …
$698,054
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Obidos, Portugal
Maison 3 chambres
Obidos, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 260 m²
Villa de 3 chambres de 260 m2, avec jardin privé et piscine, située sur un terrain de 925 m2…
$729,718
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Obidos, Portugal
Maison 3 chambres
Obidos, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 5
Surface 292 m²
Villa de 3 chambres avec 292 m2 de surface brute de construction et piscine, située sur un t…
$1,48M
Laisser une demande
Maison 5 chambres dans Obidos, Portugal
Maison 5 chambres
Obidos, Portugal
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 310 m²
Villa de 5 chambres, 310 m2, jardin, piscine privée et parking, située dans un terrain de 2 …
$1,57M
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Obidos, Portugal
Maison 4 chambres
Obidos, Portugal
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Villa de 4 chambres située dans un terrain de 1769 m2, couvrant 250 m2 (superficie brute de …
$1,34M
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Obidos, Portugal
Maison 3 chambres
Obidos, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 260 m²
Villa de 3 chambres de 260 m2, avec jardin privé et piscine, située sur un terrain de 925 m2…
$729,718
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Vau, Portugal
Maison de ville 3 chambres
Vau, Portugal
Chambres 3
Surface 145 m²
Le complexe de golf récemment ouvert est situé dans l'ouest du Portugal. Il s'agit d'un nouv…
$652,605
Laisser une demande
Duplex 3 chambres dans Vau, Portugal
Duplex 3 chambres
Vau, Portugal
Chambres 3
Surface 148 m²
Appartement neuf et nbsp; Avec trois chambres avec salles de bains, un salon et une salle à …
$594,336
Laisser une demande
Villa 2 chambres dans Vau, Portugal
Villa 2 chambres
Vau, Portugal
Chambres 2
Surface 119 m²
Villa d'un étage avec 2 chambres, 119 m2, surface totale construite, située dans l'hôtel de …
$372,917
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Obidos, Portugal
Villa 3 chambres
Obidos, Portugal
Chambres 3
Surface 116 m²
Villa à 5 minutes de Caldas et Óbidos est situé sur un terrain de 291 m2.Villa de deux étage…
$419,532
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Obidos, Portugal
Villa 3 chambres
Obidos, Portugal
Chambres 3
Surface 146 m²
Vila est situé entre l'idyllique obidos médiéval et la belle ville de Caldas da Rainha.Avec …
$437,012
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Vau, Portugal
Villa 3 chambres
Vau, Portugal
Chambres 3
Surface 157 m²
La maison est située dans l'un des quartiers les plus calmes d'Obidos, Perola da Lagoa.Il es…
$407,878
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Amoreira, Portugal
Maison de ville 3 chambres
Amoreira, Portugal
Chambres 3
Surface 190 m²
Cette charmante maison de ville est située dans une copropriété sur le terrain de Praia d'el…
$407,878
Laisser une demande
