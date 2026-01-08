Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Leiria
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Leiria, Portugal

Obidos
28
33 propriétés total trouvé
Maison 1 chambre dans Obidos, Portugal
Maison 1 chambre
Obidos, Portugal
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
1-bedroom villa, 75 sqm (construction gross area), with communal garden and swimming pool, i…
$332,752
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Obidos, Portugal
Maison 3 chambres
Obidos, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 185 m²
Maison de 3 chambres avec 185 m2 de surface brute, piscine privée et jardin, située dans la …
$699,362
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Obidos, Portugal
Maison 3 chambres
Obidos, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 260 m²
Villa de 3 chambres de 260 m2, avec jardin privé et piscine, située sur un terrain de 925 m2…
$729,718
Laisser une demande
Maison 1 chambre dans Obidos, Portugal
Maison 1 chambre
Obidos, Portugal
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
1-bedroom villa, 75 sqm (construction gross area), with communal garden and swimming pool, i…
$332,752
Laisser une demande
Maison dans Leiria, Portugal
Maison
Leiria, Portugal
Surface 2 000 m²
Entrepôt de 2.000 m2 situé dans un terrain plat de trois hectares et infrastructures au coeu…
$1,40M
Laisser une demande
Maison dans Leiria, Portugal
Maison
Leiria, Portugal
Surface 2 000 m²
Entrepôt de 2.000 m2 situé dans un terrain plat de trois hectares et infrastructures au coeu…
$1,40M
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Obidos, Portugal
Maison 3 chambres
Obidos, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 185 m²
Maison de 3 chambres avec 185 m2 de surface brute, piscine privée et jardin, située dans la …
$699,362
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Obidos, Portugal
Maison 3 chambres
Obidos, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 263 m²
Villa de 3 chambres avec 263 m2 de surface privée brute, jardin et piscine privés, et deux p…
$1,17M
Laisser une demande
Maison 1 chambre dans Obidos, Portugal
Maison 1 chambre
Obidos, Portugal
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
1-bedroom villa, 75 sqm (construction gross area), with communal garden and swimming pool, i…
$332,752
Laisser une demande
Maison 5 chambres dans Obidos, Portugal
Maison 5 chambres
Obidos, Portugal
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 310 m²
Villa de 5 chambres, 310 m2, jardin, piscine privée et parking, située dans un terrain de 2 …
$1,58M
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Obidos, Portugal
Maison 4 chambres
Obidos, Portugal
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Villa de 4 chambres située dans un terrain de 1769 m2, couvrant 250 m2 (superficie brute de …
$1,34M
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Obidos, Portugal
Maison 3 chambres
Obidos, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 260 m²
Villa de 3 chambres de 260 m2, avec jardin privé et piscine, située sur un terrain de 925 m2…
$729,718
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Obidos, Portugal
Maison 4 chambres
Obidos, Portugal
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 296 m²
En construction villa de 4 chambres avec 296 m2 de surface brute de construction, piscine, e…
$3,27M
Laisser une demande
Maison 5 chambres dans Obidos, Portugal
Maison 5 chambres
Obidos, Portugal
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 310 m²
Villa de 5 chambres, 310 m2, jardin, piscine privée et parking, située dans un terrain de 2 …
$1,58M
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Obidos, Portugal
Maison 4 chambres
Obidos, Portugal
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Villa de 4 chambres située dans un terrain de 1769 m2, couvrant 250 m2 (superficie brute de …
$1,34M
Laisser une demande
Maison 1 chambre dans Obidos, Portugal
Maison 1 chambre
Obidos, Portugal
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
1-bedroom villa, 75 sqm (construction gross area), with communal garden and swimming pool, i…
$332,752
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Vau, Portugal
Villa 4 chambres
Vau, Portugal
Chambres 4
Surface 291 m²
Villa à Lagoa de Obidou, près de la plage et des terrains de golf, sur un terrain de 1163 m2…
$1,27M
Laisser une demande
Duplex 3 chambres dans Vau, Portugal
Duplex 3 chambres
Vau, Portugal
Chambres 3
Surface 148 m²
Appartement neuf et nbsp; Avec trois chambres avec salles de bains, un salon et une salle à …
$595,450
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Vau, Portugal
Villa 4 chambres
Vau, Portugal
Chambres 4
Surface 337 m²
La villa de 4 chambres d'une superficie de 310 m2 est située sur un terrain de 1227 m2. Cham…
$694,692
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Vau, Portugal
Maison de ville 3 chambres
Vau, Portugal
Chambres 3
Surface 145 m²
Le complexe de golf récemment ouvert est situé dans l'ouest du Portugal. Il s'agit d'un nouv…
$653,828
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Foz do Arelho, Portugal
Maison de ville 3 chambres
Foz do Arelho, Portugal
Chambres 3
Surface 160 m²
Condominium avec 9 villas, en construction, au coeur de Fos do Arello.Maison de 3 chambres c…
$408,642
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Amoreira, Portugal
Maison de ville 3 chambres
Amoreira, Portugal
Chambres 3
Surface 190 m²
Cette charmante maison de ville est située dans une copropriété sur le terrain de Praia d'el…
$408,642
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Vau, Portugal
Villa 3 chambres
Vau, Portugal
Chambres 3
Surface 157 m²
La maison est située dans l'un des quartiers les plus calmes d'Obidos, Perola da Lagoa.Il es…
$408,642
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Vieira de Leiria, Portugal
Villa 3 chambres
Vieira de Leiria, Portugal
Chambres 3
Surface 152 m²
Villa d'un étage avec architecture moderne, avec 3 chambres et une piscine, située sur un te…
$461,182
Laisser une demande
Villa 2 chambres dans Vau, Portugal
Villa 2 chambres
Vau, Portugal
Chambres 2
Surface 119 m²
Villa d'un étage avec 2 chambres, 119 m2, surface totale construite, située dans l'hôtel de …
$373,616
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Obidos, Portugal
Villa 3 chambres
Obidos, Portugal
Chambres 3
Surface 146 m²
Vila est situé entre l'idyllique obidos médiéval et la belle ville de Caldas da Rainha.Avec …
$437,831
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Vau, Portugal
Villa 3 chambres
Vau, Portugal
Chambres 3
Surface 138 m²
Villa de 3 chambres, 138 m2, située sur un terrain de 1013 m2, avec parking et un espace ouv…
$420,318
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Coimbrao, Portugal
Villa 3 chambres
Coimbrao, Portugal
Chambres 3
Surface 152 m²
Villa d'un étage avec architecture moderne, avec 3 chambres et une piscine, située sur un te…
$461,182
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Obidos, Portugal
Villa 3 chambres
Obidos, Portugal
Chambres 3
Surface 116 m²
Villa à 5 minutes de Caldas et Óbidos est situé sur un terrain de 291 m2.Villa de deux étage…
$420,318
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Obidos, Portugal
Maison de ville 3 chambres
Obidos, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 153 m²
Nombre d'étages 2
COURT OF FIVE PLACES UBICATED TO THE PORTUGAL SEREBRUARY CHARACTERISTICS, BETWEEN TRIPS OF N…
$795,261
Laisser une demande

Types de propriétés en Leiria

villas
maisons de ville

Caractéristiques des propriétés en Leiria, Portugal

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la mer
avec Piscine
avec Terrain de golf
Bon marché
Luxe
