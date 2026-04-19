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James House

Pologne, Varsovie
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Type de compagnie
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Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
Année de création de l'entreprise
2016
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2 années 10 mois
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English, Polski
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www.jameshouse.pl
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À propos de l'agence

Nous sommes spécialisés dans le courtage immobilier haut de gamme. Nous représentons nos clients en tant que courtier indépendant à Varsovie, Cracovie et ses environs. Nous vous proposons des appartements d'exception, des maisons neuves, des terrains d'investissement et des locaux commerciaux. Pour les promoteurs et les vendeurs de maisons, nous proposons un service de vente professionnel, des prêts, des finitions intérieures, un flux de travail efficace, une coopération avec des avocats et une préparation complète à la vente avec des supports marketing. Services : Courtage haut de gamme Représentation à titre de courtier indépendant Service de vente professionnel Prêts et finition intérieure Coopération avec les avocats Préparation complète à la vente Matériel de marketing

Prestations de service
  • Courtiers immobiliers à Varsovie et Cracovie
  • Nous vous aidons à acheter une nouvelle maison ou un appartement dans et autour de Varsovie et Cracovie.
  • Nous travaillons avec des étrangers.
  • Nouvelle agence de marketing immobilier. 
  • Agence pour les constructeurs de maisons - Vous souhaitez construire en Pologne - veuillez nous contacter. 
  • Nous aidons à la vente de domaines.
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