  1. Realting.com
  2. Pologne
  3. gmina Lomianki

Nouveaux bâtiments à vendre en gmina Lomianki

appartements
1
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Complexe résidentiel Wille Brzegowa
Complexe résidentiel Wille Brzegowa
Complexe résidentiel Wille Brzegowa
Complexe résidentiel Wille Brzegowa
Complexe résidentiel Wille Brzegowa
Afficher tout Complexe résidentiel Wille Brzegowa
Complexe résidentiel Wille Brzegowa
Kielpin, Pologne
depuis
$379,404
T.V.A.
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
PROJET COSY - LE SEULEMENT DE SA KIND - par le lac Kiełpińskie - Kiełpin, rue BrzegowaNous ne construisons que trois maisons jumelées. Six unités disponibles. Conception et construction classiques avec attention aux détails. Nous avons choisi deux types de maisons. Chacun dispose de 5 ou 6 c…
Agence
James House
Laisser une demande
Sur la carte
Realting.com
Aller