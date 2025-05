Villa QHOUSE

Nous aimerions vous inviter - nouvelles maisons semi-détachées finies à vendre. PURCHASE DE DEVELOPPER - PAS DE PCC ET PAS DE COMMISSION.



Les maisons du promoteur immobilier seront livrées en standard développeur, c'est-à-dire des intérieurs à terminer seul ou avec une option individuelle de finition clé en main (première consultation avec un concepteur inclus dans le prix de la maison).



La maison au rez-de-chaussée dispose d'un grand salon de plus de 40m2 avec une kitchenette (qui peut être séparée comme une pièce séparée), un WC, un espace pour une armoire, un garage et une buanderie.



A l'étage il y a quatre chambres et trois salles de bains (deux des chambres ont leur propre salle de bains plus une salle de bains pour les autres). La plus grande chambre - de plus de 17m2 - dispose d'un grand balcon.



Chauffage au sol dans toute la maison.

Récupération

Installation préparée pour panneaux photovoltaïques.

Hauteur de la chambre: 2,9m et 2,8m

Tous les services publics de la ville: eau, électricité, gaz, égout, fibre optique.

La maison est équipée en plus du four à gaz individuel avec 300l. réservoir, installation préparée pour pompe à chaleur (en plus il est possible de l'installer dans le bâtiment)

interphone vidéo

Lieu:

Varsovie Ursynów, rue Sarabandy - juste à côté de la rue Karczunkowska. Visez une école primaire, 3 minutes d'arrêt de bus pour le métro Wilanowska, Piaseczno, et plus loin. Magasins également quelques minutes (par exemple Lidl, Rossmann, etc.). L'étang de Pozytywka est également à quelques minutes. Il est également possible de se rendre à Varsovie depuis la gare SKM voisine - en train en quelques minutes. L'accès à la jonction de la route S7 est seulement 5 minutes en voiture.



Nous vous invitons à une réunion. Pour organiser une présentation, veuillez nous contacter par téléphone, par WhatsApp ou via le formulaire.