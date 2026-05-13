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Maisons avec jardin à vendre en Tatlisu Belediyesi, Chypre du Nord

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Akanthou
8
1 propriété total trouvé
Maison 1 chambre dans Akanthou, Chypre du Nord
Maison 1 chambre
Akanthou, Chypre du Nord
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Nordzypern Top Investissement à la première ligne maritimeProjet exclusif de construction à …
$290,902
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