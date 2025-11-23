Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons à vendre en Tatlisu Belediyesi, Chypre du Nord

Akanthou
8
8 propriétés total trouvé
Maison 3 chambres dans Akanthou, Chypre du Nord
Maison 3 chambres
Akanthou, Chypre du Nord
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 240 m²
Nombre d'étages 2
Discover Habitat: The Perfect Geographical Crossroads. Experience the unique concept of a Re…
$427,548
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Duplex 3 chambres dans Akanthou, Chypre du Nord
Duplex 3 chambres
Akanthou, Chypre du Nord
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
Sol 1/2
Vente à la mer Réserve Terra 3+1Chypre-Nord Tatlisu; 100 sq + 20 sq terrasse + 25 jardins. R…
$139,062
Villa 3 chambres dans Akanthou, Chypre du Nord
Villa 3 chambres
Akanthou, Chypre du Nord
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 381 m²
Nombre d'étages 2
Natulux est un développement résidentiel haut de gamme à Küçük Erenköy, en Turquie, mettant …
$1,53M
Maison de ville 2 chambres dans Akanthou, Chypre du Nord
Maison de ville 2 chambres
Akanthou, Chypre du Nord
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 127 m²
Townhouses have 2 or 3 bedrooms. A full finish and furniture package is possible. Ther…
$273,758
Maison de ville 2 chambres dans Akanthou, Chypre du Nord
Maison de ville 2 chambres
Akanthou, Chypre du Nord
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 106 m²
Belle maison de ville avec deux chambres et trois salles de bains modernes, situé dans le qu…
$296,738
Laisser une demande
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Langues
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Écrire dans un Telegram
Maison de ville 1 chambre dans Akanthou, Chypre du Nord
Maison de ville 1 chambre
Akanthou, Chypre du Nord
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
Loft 1+1Exposé succinct:Un loft unique d'une superficie de 60 m2 avec un balcon (6 m2) pour …
$209,065
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Langues
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Écrire dans un Telegram
Century 21Century 21
Maison de ville 2 chambres dans Akanthou, Chypre du Nord
Maison de ville 2 chambres
Akanthou, Chypre du Nord
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 106 m²
Nombre d'étages 3
Maison de ville dans le quartier pittoresque de la TRNC. Clés en décembre 2025. 2 chambres 3…
$311,618
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Langues
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Écrire dans un Telegram
Villa 4 chambres dans Akanthou, Chypre du Nord
Villa 4 chambres
Akanthou, Chypre du Nord
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 567 m²
Nombre d'étages 3
Cliffside Villas avec vue imprenable sur la merBloc A , 4+1 Villa 567 m2 avec piscine 40 m2N…
$2,80M
Types de propriétés en Tatlisu Belediyesi

maisons de ville

Caractéristiques des propriétés en Tatlisu Belediyesi, Chypre du Nord

Bon marché
Luxe
