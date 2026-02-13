Appartement dans un nouvel immeuble Velocity

La vie moderne À seulement 350m de la mer à Iskele 🌊

Nous sommes heureux de vous présenter Velocity, un immeuble résidentiel contemporain de 5 étages situé dans l'un des quartiers les plus prometteurs d'Iskele, près de la célèbre plage Long Beach.

Le projet combine un emplacement privilégié, une construction moderne et un fort potentiel d'investissement.

Distance jusqu'à la mer: 350 m

Planchers: 5

Total des unités : 30

Taille du terrain: 585 m2

Titre: Échange

📍 Points saillants de l'emplacement

Velocity est situé dans une zone de villégiature en développement rapide avec une infrastructure complète à proximité:

À distance de marche:

la populaire Iskèle de Long Beach

supermarché

pharmacie

banque / guichet automatique

salon de beauté

terrains de basket et de tennis

casinos et hôtels 5★

restaurants et cafés

club de plage ouvert

Famagusta est à seulement 15 minutes en voiture 🚗

Un équilibre parfait entre détente côtière et confort urbain.

🏡 Types d'appartement

2+1 — 65 m2

1+1 — 40 m2

Studio (1+0) — 30 m2 et 35 m2

Aménagements efficaces conçus pour une vie confortable et une forte demande de location.

🏗 Ce que vous obtenez

Place de parking privée pour chaque appartement

Système CCTV

Ascenseur de classe luxe

Escaliers en marbre

Isolation thermique et acoustique

Vue sur la mer 🌅

Finitions modernes de haute qualité

Fenêtres en PVC à double vitrage

Barres de balcon en verre

Armoires intégrées

Cuisine brillante

Salle de bains entièrement équipée avec douche

Portes d'entrée en acier

Plafonds suspendus

Service d ' entretien des bâtiments

💼 Gestion des loyers

Services de location professionnelle disponibles :

25% commission pour les locations à court terme

10% commission pour les locations à long terme

Velocity est un choix judicieux tant pour les acheteurs de style de vie que pour les investisseurs qui recherchent des revenus locatifs réguliers et une croissance de la valeur à long terme dans l'une des zones côtières de Chypre-Nord à croissance la plus rapide 📈