Appartement dans un nouvel immeuble Velocity

La vie moderne À seulement 350m de la mer à Iskele 🌊
Nous sommes heureux de vous présenter Velocity, un immeuble résidentiel contemporain de 5 étages situé dans l'un des quartiers les plus prometteurs d'Iskele, près de la célèbre plage Long Beach.
Le projet combine un emplacement privilégié, une construction moderne et un fort potentiel d'investissement.
Distance jusqu'à la mer: 350 m
Planchers: 5
Total des unités : 30
Taille du terrain: 585 m2
Titre: Échange
📍 Points saillants de l'emplacement
Velocity est situé dans une zone de villégiature en développement rapide avec une infrastructure complète à proximité:
À distance de marche:
la populaire Iskèle de Long Beach
supermarché
pharmacie
banque / guichet automatique
salon de beauté
terrains de basket et de tennis
casinos et hôtels 5★
restaurants et cafés
club de plage ouvert
Famagusta est à seulement 15 minutes en voiture 🚗
Un équilibre parfait entre détente côtière et confort urbain.
🏡 Types d'appartement
2+1 — 65 m2
1+1 — 40 m2
Studio (1+0) — 30 m2 et 35 m2
Aménagements efficaces conçus pour une vie confortable et une forte demande de location.
🏗 Ce que vous obtenez
Place de parking privée pour chaque appartement
Système CCTV
Ascenseur de classe luxe
Escaliers en marbre
Isolation thermique et acoustique
Vue sur la mer 🌅
Finitions modernes de haute qualité
Fenêtres en PVC à double vitrage
Barres de balcon en verre
Armoires intégrées
Cuisine brillante
Salle de bains entièrement équipée avec douche
Portes d'entrée en acier
Plafonds suspendus
Service d ' entretien des bâtiments
💼 Gestion des loyers
Services de location professionnelle disponibles :
25% commission pour les locations à court terme
10% commission pour les locations à long terme
Velocity est un choix judicieux tant pour les acheteurs de style de vie que pour les investisseurs qui recherchent des revenus locatifs réguliers et une croissance de la valeur à long terme dans l'une des zones côtières de Chypre-Nord à croissance la plus rapide 📈