  Appartement dans un nouvel immeuble Velocity

Appartement dans un nouvel immeuble Velocity

Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$118,368
T.V.A.
;
6
ID: 33344
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 13/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Chypre du Nord
  • Région
    İskele District
  • Ville
    Iskele Belediyesi
  • Ville
    Trikomo

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    5

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

La vie moderne À seulement 350m de la mer à Iskele 🌊

Nous sommes heureux de vous présenter Velocity, un immeuble résidentiel contemporain de 5 étages situé dans l'un des quartiers les plus prometteurs d'Iskele, près de la célèbre plage Long Beach.

Le projet combine un emplacement privilégié, une construction moderne et un fort potentiel d'investissement.

  • Distance jusqu'à la mer: 350 m

  • Planchers: 5

  • Total des unités : 30

  • Taille du terrain: 585 m2

  • Titre: Échange

📍 Points saillants de l'emplacement

Velocity est situé dans une zone de villégiature en développement rapide avec une infrastructure complète à proximité:

À distance de marche:

  • la populaire Iskèle de Long Beach

  • supermarché

  • pharmacie

  • banque / guichet automatique

  • salon de beauté

  • terrains de basket et de tennis

  • casinos et hôtels 5★

  • restaurants et cafés

  • club de plage ouvert

Famagusta est à seulement 15 minutes en voiture 🚗

Un équilibre parfait entre détente côtière et confort urbain.

🏡 Types d'appartement

  • 2+1 — 65 m2

  • 1+1 — 40 m2

  • Studio (1+0) — 30 m2 et 35 m2

Aménagements efficaces conçus pour une vie confortable et une forte demande de location.

🏗 Ce que vous obtenez

  • Place de parking privée pour chaque appartement

  • Système CCTV

  • Ascenseur de classe luxe

  • Escaliers en marbre

  • Isolation thermique et acoustique

  • Vue sur la mer 🌅

  • Finitions modernes de haute qualité

  • Fenêtres en PVC à double vitrage

  • Barres de balcon en verre

  • Armoires intégrées

  • Cuisine brillante

  • Salle de bains entièrement équipée avec douche

  • Portes d'entrée en acier

  • Plafonds suspendus

  • Service d ' entretien des bâtiments

💼 Gestion des loyers

Services de location professionnelle disponibles :

  • 25% commission pour les locations à court terme

  • 10% commission pour les locations à long terme

Velocity est un choix judicieux tant pour les acheteurs de style de vie que pour les investisseurs qui recherchent des revenus locatifs réguliers et une croissance de la valeur à long terme dans l'une des zones côtières de Chypre-Nord à croissance la plus rapide 📈

Localisation sur la carte

Trikomo, Chypre du Nord

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Vous regardez
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Laisser une demande Voir les contacts
Autres complexes
Voir les contacts
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Langues
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Écrire dans un Telegram
