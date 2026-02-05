  1. Realting.com
Complexe résidentiel Hive Villas

Kazafani, Chypre du Nord
$785,001
11
ID: 33276
Dernière actualisation: 05/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Chypre du Nord
  • Région
    Kyrenia
  • Ville
    Girne Belediyesi
  • Village
    Kazafani

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    2

Détails intérieurs

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine

En plus

  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Villas prêtes à partir avec vue sur la mer dans l'un des plus beaux quartiers de Kyrenia

À propos de la région — Ozanköy, Chypre-Nord 📍

Ozanköy, situé à seulement 5 km à l'est de Kyrenia, est considéré comme l'un des plus beaux et authentiques villages de Chypre-Nord. La région allie parfaitement nature, histoire et mode de vie traditionnel chypriote.

🌄 Ozanköy offre une des meilleures vues panoramiques de l'abbaye de Bellapais et est célèbre pour ses grands jardins remplis d'oliviers, de caroubes et de citronniers. Situé au bord de la chaîne de montagnes de Kyrenia, le village bénéficie d'un air frais et de paysages à couper le souffle.

🌿 Les maisons traditionnelles reflètent le vieux mode de vie chypriote. Les propriétaires sont attirés par l'atmosphère calme, l'environnement naturel et la proximité de Kyrenia.

À propos de Hive Villas ✨

Hive Villas est un projet de boutique complet de 8 villas exclusives, idéal pour un séjour confortable et un investissement haut rendement.

État du projet

✅ Terminé — prêt pour le transfert des clés

Aperçu du projet 📊

• Total des villas: 8
• Toutes les villas offrent une vue sur la mer 🌊
• École d'anglais de Kyrenia — 0,5 km
• Hôtel — 1 km
• Plage du drapeau bleu — 1 km
• Cafés, restaurants, marchés — 0,5 km

Types de villas 🏠

Type A — Villa Duplex exclusive (4 unités)

• Surface couverte : 305 m2
• Taille du terrain: 500–575 m2
• Prix: 575 000 GBP – 650 000 GBP

Type B — Villa Duplex exclusive (4 unités)

• Surface couverte : 305 m2
• Taille du terrain: 500–575 m2
• Prix: 575 000 GBP – 625 000 GBP

Caractéristiques 🏊‍♂️

• Piscine privée 4×8 m
• Espace barbecue et cuisine de jardin
• Jardins paysagers
• Salle de lavage séparée

Faits saillants 🛏

✔ Toutes les chambres sont des chambres principales (En-Suite)
✔ terrasses pour chaque chambre
✔ 1 chambre au rez-de-chaussée
✔ 3 chambres à l'étage supérieur
✔ terrasses supplémentaires et espaces utilitaires

Avantages pour l'investissement 💎

✔ augmentation de valeur prévue de 25 à 30%
✔ potentiel de loyer élevé
✔ Gestion immobilière professionnelle (location à long terme)
✔ revente autorisée à tout moment
✔ Montant estimatif des loyers :
GBP 5 000 par mois × 12 mois

Plan de paiement 💷

Réserve

• 2 semaines – 5 000 GBP
• 3 semaines — GBP 10 000

Options de paiement

• Paiement 100% + transfert des clés 🔑
• Acompte de 50 % + solde de 50 %
payable dans un délai maximal de 6 mois

Offres Hive Villas 🌅

✔ Villas achevées
✔ prestigieux emplacement Kyrenia
✔ vue panoramique sur la mer
✔ fort potentiel d'investissement

📩 Contactez-nous dès aujourd'hui pour recevoir des plans d'étage, des prix actualisés et organiser un visionnement.

Localisation sur la carte

Kazafani, Chypre du Nord

