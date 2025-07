Appartement dans un nouvel immeuble NCP-128 Sunset Bay is a boutique residential development in Esentepe

À propos du projet :

Sunset Bay est un développement résidentiel boutique situé à Esentepe, Kyrenia, offrant des villas et des appartements prêts à emménager dans un cadre côtier naturel. Conçu à la fois pour une vie moderne et pour le potentiel d’investissement, le projet propose des villas privées, des duplex jumelés et des appartements contemporains, alliant confort, élégance et fonctionnalité.

Points clés :

Résidence boutique avec villas et appartements

Prêt pour une livraison immédiate

Terrasses sur le toit avec vue panoramique (étages supérieurs)

Service complet de gestion locative disponible

Types d’unités disponibles :

Les résidences sont pensées pour un mode de vie moderne avec des agencements optimisés et des finitions élégantes :

Appartement 1 chambre

Appartement 2 chambres

Appartement 4 chambres

Points forts de l’emplacement :

Situé dans le paisible village d’Esentepe, Sunset Bay bénéficie d’un accès facile aux attractions naturelles et commodités locales :

3 minutes des marchés Şengün et Azzder

Proche de la mer Méditerranée et du club de plage privé du projet

15 minutes de la plage d’Alagadi et du Korineum Golf Resort

30 minutes de l’Université Final

40 minutes de l’hôpital Kyrenia et du centre-ville

1 heure de l’aéroport international d’Ercan

1 heure de l’aéroport international de Larnaca

2 heures de l’aéroport international de Paphos

Installations :

Sunset Bay propose des installations haut de gamme conçues pour le bien-être, les loisirs et la vie quotidienne :

Piscines intérieure et extérieure

Centre de bien-être et spa

Salle de sport et terrain multisports

Restaurant et bar

Service de gestion locative

Générateur électrique de secours

Options de paiement :

Plan de paiement flexible sans intérêt :

40 % d’acompte, 20 % en versements jusqu’à la remise des clés, et 40 % sur 84 mois après la livraison.

À propos de nous :

DevoDirect – votre lien direct avec des promoteurs immobiliers de confiance dans le monde entier.