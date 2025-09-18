  1. Realting.com
BASTAU CORPORATION INVESTMENT LTD.

Chypre du Nord, Girne Belediyesi
Type de compagnie
Agence immobilière
Sur la plateforme
7 mois
Langues
Русский
À propos de l'agence

BASTAU ESTATE - principaux professionnels de l'immobilier à Chypre-Nord
Nous vous présenterons des objets uniques - des appartements confortables aux villas de luxe, avec une vue imprenable. Nous rendons le processus d'achat de biens immobiliers simples et sécuritaires.

Notre orientation principale est la sélection des biens immobiliers pour la réinstallation et les gains sur les investissements. Nous accompagnons tout le processus de la sélection de l'immobilier au stade du développement à la vente réussie avec un bénéfice pour nos investisseurs. Et tout cela - sans commissions ni versements sans intérêt.

Équipe. Nous sommes fiers de notre gamme multilingue de courtiers qui parlent russe, turc, farsi, anglais et ukrainien. Nous fournissons un service client complet de A à Z, assurant que chacune de vos demandes sera entièrement satisfaite, parce que nous nous efforçons de créer les conditions les plus pratiques pour vous.

En outre, nous offrons une gamme complète de services clés en main pour rendre le processus d'investissement dans l'immobilier aussi pratique que possible. Nous prenons soin de chaque détail, en commençant par la recherche de l'immobilier le plus prometteur et se terminant par la solution de toutes les questions juridiques, l'enregistrement d'un permis de séjour et l'aide au transfert de fonds.

Rejoignez-nous aujourd'hui et ensemble nous créerons des conditions favorables à la croissance de votre capital par des investissements immobiliers. Nous sommes prêts à vous aider à atteindre vos objectifs financiers et à rendre votre expérience inoubliable avec nous.

  • Plan de paiement flexible, de 0% à 80 mois
  • Rendement garanti de 8% à 15% par an
  • Aucune commission et aucun coût supplémentaire pour les services

Il est possible d'acheter à distance dans n'importe quelle monnaie ou crypto-monnaie.

Temps de travail
Fermé maintenant
Actuellement dans l'entreprise: 04:10
(UTC+3:00, Europe/Minsk)
Lundi
09:00 - 18:00
Mardi
09:00 - 18:00
Mercredi
09:00 - 18:00
Jeudi
09:00 - 18:00
Vendredi
09:00 - 18:00
Samedi
Jour de congé
Dimanche
Jour de congé
Nouveaux bâtiments
Complexe résidentiel INFINITY
Complexe résidentiel INFINITY
Complexe résidentiel INFINITY
Complexe résidentiel INFINITY
Complexe résidentiel INFINITY
Complexe résidentiel INFINITY
Spathariko, Chypre du Nord
depuis
$163,586
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 10
Infinity est un complexe résidentiel moderne conçu et conçu par Isatis Construction qui offre une large gamme d'appartements avec vue sur la mer. Il est situé à 450 mètres de la plage à couper le souffle, qui est un endroit idéal pour une vie tranquille ou juste pour la détente.L'INFINITÉ du…
Agence
BASTAU CORPORATION INVESTMENT LTD.
Laisser une demande
Complexe résidentiel GRAND SAPPHIRE BLU
Complexe résidentiel GRAND SAPPHIRE BLU
Complexe résidentiel GRAND SAPPHIRE BLU
Complexe résidentiel GRAND SAPPHIRE BLU
Complexe résidentiel GRAND SAPPHIRE BLU
Complexe résidentiel GRAND SAPPHIRE BLU
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$186,111
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 28
GRAND SAPPHIRE BLU se compose de 5 bâtiments de grande hauteur, chacun avec 28 étages, et 8 blocs bas, chacun avec 5 étages. Le projet est situé sur un terrain d'une superficie totale de 90727.18 m2 et comprend 2345 unités, y compris des studios, un, deux, trois chambres à coucher appartemen…
Agence
BASTAU CORPORATION INVESTMENT LTD.
Laisser une demande
Appart-hôtel CAESAR RESORT SPA
Appart-hôtel CAESAR RESORT SPA
Appart-hôtel CAESAR RESORT SPA
Appart-hôtel CAESAR RESORT SPA
Appart-hôtel CAESAR RESORT SPA
Appart-hôtel CAESAR RESORT SPA
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$109,934
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 12
Le complexe résidentiel-giant CAESAR RESORT SPA a un emplacement idéal par rapport à la mer Méditerranée: à seulement 300 m de la plage de sable fin de Long Beach (1,5 km de long) avec ses célèbres restaurants, équipés de zones de loisirs, terrains de sport, promenades et pistes cyclables.RE…
Agence
BASTAU CORPORATION INVESTMENT LTD.
Laisser une demande
Complexe résidentiel ELYSIUM ISATIS
Complexe résidentiel ELYSIUM ISATIS
Complexe résidentiel ELYSIUM ISATIS
Complexe résidentiel ELYSIUM ISATIS
Complexe résidentiel ELYSIUM ISATIS
Complexe résidentiel ELYSIUM ISATIS
Spathariko, Chypre du Nord
depuis
$124,263
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 3
ELYSIUM est un complexe résidentiel de luxe. Le projet est un microdistrict fermé de l'immobilier d'élite avec une superficie totale de 33 000 mètres carrés. Le territoire dispose d'une sécurité, d'une infrastructure de villégiature, d'un jardin tropical, d'un design paysager élégant, d'un é…
Agence
BASTAU CORPORATION INVESTMENT LTD.
Laisser une demande
Nos agents en Chypre du Nord
Sergey Antonovich
Sergey Antonovich
