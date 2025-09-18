BASTAU CORPORATION INVESTMENT LTD.

À propos de l'agence

BASTAU ESTATE - principaux professionnels de l'immobilier à Chypre-Nord

Nous vous présenterons des objets uniques - des appartements confortables aux villas de luxe, avec une vue imprenable. Nous rendons le processus d'achat de biens immobiliers simples et sécuritaires.

Notre orientation principale est la sélection des biens immobiliers pour la réinstallation et les gains sur les investissements. Nous accompagnons tout le processus de la sélection de l'immobilier au stade du développement à la vente réussie avec un bénéfice pour nos investisseurs. Et tout cela - sans commissions ni versements sans intérêt.

Équipe. Nous sommes fiers de notre gamme multilingue de courtiers qui parlent russe, turc, farsi, anglais et ukrainien. Nous fournissons un service client complet de A à Z, assurant que chacune de vos demandes sera entièrement satisfaite, parce que nous nous efforçons de créer les conditions les plus pratiques pour vous.

En outre, nous offrons une gamme complète de services clés en main pour rendre le processus d'investissement dans l'immobilier aussi pratique que possible. Nous prenons soin de chaque détail, en commençant par la recherche de l'immobilier le plus prometteur et se terminant par la solution de toutes les questions juridiques, l'enregistrement d'un permis de séjour et l'aide au transfert de fonds.

Rejoignez-nous aujourd'hui et ensemble nous créerons des conditions favorables à la croissance de votre capital par des investissements immobiliers. Nous sommes prêts à vous aider à atteindre vos objectifs financiers et à rendre votre expérience inoubliable avec nous.

Plan de paiement flexible, de 0% à 80 mois

Rendement garanti de 8% à 15% par an

Aucune commission et aucun coût supplémentaire pour les services

Il est possible d'acheter à distance dans n'importe quelle monnaie ou crypto-monnaie.