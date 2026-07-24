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Villas à vendre en Erdemit, Chypre du Nord

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Trimithi
12
12 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Trimithi, Chypre du Nord
Villa 3 chambres
Trimithi, Chypre du Nord
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
Villa exclusive 3+1 dans les montagnes avec sa propre piscine et vue panoramique !Nous vous …
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Villa dans Ftericha, Chypre du Nord
Villa
Ftericha, Chypre du Nord
Surface 344 m²
An exquisite residential complex occupying a privileged position on the peaks of the Kyrenia…
$1,04M
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Agence
Hayat
Langues
English, Русский
Villa 6 chambres dans Trimithi, Chypre du Nord
Villa 6 chambres
Trimithi, Chypre du Nord
Chambres 6
Nombre de salles de bains 2
Surface 255 m²
$306,672
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LDV InvestLDV Invest
Villa 4 chambres dans Trimithi, Chypre du Nord
Villa 4 chambres
Trimithi, Chypre du Nord
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 270 m²
$342,751
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Villa 3 chambres dans Trimithi, Chypre du Nord
Villa 3 chambres
Trimithi, Chypre du Nord
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 175 m²
$258,566
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Villa 4 chambres dans Trimithi, Chypre du Nord
Villa 4 chambres
Trimithi, Chypre du Nord
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 220 m²
$423,327
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TekceTekce
Villa 3 chambres dans Trimithi, Chypre du Nord
Villa 3 chambres
Trimithi, Chypre du Nord
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 190 m²
$264,459
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Villa 4 chambres dans Trimithi, Chypre du Nord
Villa 4 chambres
Trimithi, Chypre du Nord
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 220 m²
$288,632
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Villa 4 chambres dans Trimithi, Chypre du Nord
Villa 4 chambres
Trimithi, Chypre du Nord
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 270 m²
$306,672
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Villa 4 chambres dans Trimithi, Chypre du Nord
Villa 4 chambres
Trimithi, Chypre du Nord
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 232 m²
$390,856
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Villa 4 chambres dans Trimithi, Chypre du Nord
Villa 4 chambres
Trimithi, Chypre du Nord
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 343 m²
$450,988
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Villa 3 chambres dans Trimithi, Chypre du Nord
Villa 3 chambres
Trimithi, Chypre du Nord
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 180 m²
$204,328
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Caractéristiques des propriétés en Erdemit, Chypre du Nord

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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