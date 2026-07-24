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Villas avec terrasse à vendre en Erdemit, Chypre du Nord

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Trimithi
12
5 propriétés total trouvé
Villa 4 chambres dans Trimithi, Chypre du Nord
Villa 4 chambres
Trimithi, Chypre du Nord
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 270 m²
$342,751
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Villa 4 chambres dans Trimithi, Chypre du Nord
Villa 4 chambres
Trimithi, Chypre du Nord
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 220 m²
$423,327
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Villa 3 chambres dans Trimithi, Chypre du Nord
Villa 3 chambres
Trimithi, Chypre du Nord
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 190 m²
$264,459
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OkeaskOkeask
Villa 4 chambres dans Trimithi, Chypre du Nord
Villa 4 chambres
Trimithi, Chypre du Nord
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 232 m²
$390,856
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Villa 3 chambres dans Trimithi, Chypre du Nord
Villa 3 chambres
Trimithi, Chypre du Nord
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 180 m²
$204,328
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Caractéristiques des propriétés en Erdemit, Chypre du Nord

avec Garage
avec Jardin
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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