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Villas avec garage à vendre en Erdemit, Chypre du Nord

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Trimithi
12
1 propriété total trouvé
Villa 3 chambres dans Trimithi, Chypre du Nord
Villa 3 chambres
Trimithi, Chypre du Nord
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 180 m²
$204,328
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Caractéristiques des propriétés en Erdemit, Chypre du Nord

avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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