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Villas Piscine à vendre en Erdemit, Chypre du Nord

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Trimithi
12
2 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Trimithi, Chypre du Nord
Villa 3 chambres
Trimithi, Chypre du Nord
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
Villa exclusive 3+1 dans les montagnes avec sa propre piscine et vue panoramique !Nous vous …
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Villa dans Ftericha, Chypre du Nord
Villa
Ftericha, Chypre du Nord
Surface 344 m²
An exquisite residential complex occupying a privileged position on the peaks of the Kyrenia…
$1,04M
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Agence
Hayat
Langues
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Caractéristiques des propriétés en Erdemit, Chypre du Nord

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
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