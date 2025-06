Aujourd'hui, nous allons faire connaissance avec l'histoire Julia Perera – une femme russe qui a trouvé sa maison à l'autre bout du monde, en Australie. Elle a partagé avec nous son expérience d'adaptation à la culture australienne, a parlé des nuances de l'entrée dans une université locale et a révélé les particularités de la vie à Melbourne — des maisons froides en hiver à l'absence d'animaux errants dans les rues.

Si vous avez de l'argent, ce n'est pas si difficile de venir légaliser en Australie.

S'installer en Australie avec un visa pour femme

— Je m'appelle Yulia, j'ai 37 ans. J'étudie actuellement pour devenir infirmière dans une université australienne. J'ai deux enfants — deux garçons (7 ans et 4 ans). Je suis marié à un Australien originaire du Sri Lanka. Nous vivons à Melbourne depuis 8 ans.

Avant de rencontrer mon futur mari, j'ai vécu 5 ans au Japon. Et a travaillé comme directeur des ventes pour une entreprise qui exportait des voitures dans le monde entier.

Si vous avez de l'argent, ce n'est pas si difficile de venir légaliser en Australie. Il est également souhaitable que votre profession soit recherchée dans ce pays. Et bien sûr, la connaissance de l’anglais est également requise.

Certes, pour la plupart des programmes d'immigration, il existe une limite d'âge, qui est de 45 à 49 ans. L'exception concerne les visas d'investisseur, pour lesquels l'âge ne joue aucun rôle. En outre, les parents de citoyens australiens peuvent immigrer quel que soit leur âge.

Il est préférable d'évaluer les chances de déménager avec un agent de migration, car la situation de chacun est différente.

J’ai déménagé en Australie avec le visa de ma femme, en même temps j’ai reçu un permis de séjour. Et après deux ans, j'ai obtenu la citoyenneté. Tout était donc relativement simple pour moi.

Admission dans une université australienne et caractéristiques des études

— Après la naissance de mon deuxième enfant, j'ai réfléchi à ce que je voulais faire lorsque les enfants iraient à l'école. Quand mon fils aîné a grandi, j’ai décidé de m’inscrire comme infirmière dans une université locale. La raison était que j'ai eu l'occasion d'observer le travail des infirmières pendant les 5 jours que j'ai passés à l'hôpital avec mon fils. Par la suite, j'ai aussi voulu maîtriser ce métier.

À quoi ressemblait mon processus d’admission :

J'ai commencé à me préparer quelque part à la mi-mai. L'acceptation des candidatures a commencé en août. En juin, j'ai réussi l'examen obligatoire d'anglais et j'ai obtenu la note requise. Il s'est avéré que vous pouvez immédiatement vous inscrire en deuxième année sur la base de vos études supérieures existantes. J'ai donc traduit mon diplôme de russe de 2014 et mon certificat de scolarité. Et bien sûr, j'ai joint mon passeport australien (un certificat de citoyenneté convient également) — cela permet d'économiser sur les études. De plus, il fallait suivre un cours d'anatomie et de physiologie d'une durée de 3 mois. Je l'ai terminé vers octobre. Alors que je terminais le cours, j'ai soumis une candidature à l'université en août, indiquant à quelle heure le cours serait terminé.

Les premiers résultats sont arrivés vers novembre : j'ai été accepté dans un cours de deux ans à l'Université de La Trobe. Un mois plus tard, j'ai reçu une notification d'admission dans une autre université, mais c'était trop loin, j'ai donc choisi la première option. Ainsi, ayant déposé ma candidature en août, j'ai déjà reçu une notification d'admission en novembre. Les cours ont commencé en février 2023.

Il est important de noter que les dates de dépôt des candidatures peuvent varier considérablement d’une université à l’autre. Il existe des options lorsque les admissions s'ouvrent tous les trois mois, avec la possibilité de commencer la formation en juin, octobre, etc.

En général, la durée typique de l'enseignement supérieur en Australie dure 3 ans; parfois 4 ans, s'il s'agit d'obtenir une double spécialité: par exemple, dans mon université, celles qui sont inscrites en infirmière-sages-femmes étudient aussi longtemps.

— Maintenant, je vais vous parler directement du processus d'apprentissage.

Depuis Covid, la plupart des cours et conférences dans les universités australiennes ont continué à se dérouler en ligne. Chaque étudiant a accès à une plateforme où sont disponibles toutes les informations sur les matières obligatoires. Chaque module contient des conférences, des formations et du matériel supplémentaire, ainsi que des liens vers ceux-ci.

Après chaque module, vous devez passer des tests, également en ligne. De plus, pour chaque sujet, vous devez rédiger des travaux écrits et des essais. Et puis des examens, au cours desquels les connaissances acquises dans la pratique sont évaluées.

Pour chaque module, nous proposons un atelier, pour lequel vous devez venir en personne à l'université. Là-bas, les cours sont structurés comme suit : nous sommes répartis en groupes, le professeur nous donne un sujet, puis pose à chaque groupe une question à ce sujet, et à la fin nous en discutons ensemble. De plus, il existe également des cours de laboratoire où nous mettons en pratique les compétences cliniques (comment prélever du sang dans une veine, placer une intraveineuse, faire des injections, etc.).

Dans une ou deux matières par semestre, nous avons de la pratique, sans laquelle la matière entière n'est pas comptée. Au début, cela dure 2 à 3 semaines et au dernier semestre, 6 semaines. En règle générale, la pratique a lieu dans un hôpital et tout ce temps, des professeurs cliniques spéciaux sont à côté des étudiants, qui évaluent leurs compétences et suggèrent tout ce qui est nécessaire.

— Quant au coût de la formation, je ne peux parler que de mon expérience et de mon université. Mon salaire est de 7 000 AUD par an (~ 4 650 USD) puisque je suis citoyen.

Si un étranger vient avec un visa étudiant, le coût s'élève déjà à 26,000 AUD (~17,266 USD) par semestre — une fille de mon université a partagé cette information avec moi. Et elle, déjà en Australie, a demandé une bourse. Elle a reçu 13,000 AUD, ce qui couvrait la moitié de ses frais de scolarité. Bien sûr, personne ne peut garantir l’obtention d’une bourse, mais en principe c’est possible.

J'ai personnellement participé au programme promu par l'actuel premier ministre dans le cadre de sa campagne électorale. Il a ensuite promis de rendre gratuite la formation des infirmières. Il a été choisi et l’enseignement est devenu gratuit sous certaines conditions pour ceux qui entrent dans l’année universitaire 2023–2024.

J'ai rejoint ce programme parce que j'ai commencé mes études en 2023, et dans ce cadre, à la fin de chaque année universitaire, 3 000 AUD (~2000 USD) viennent sur ma carte. Et si je travaille dans un hôpital public pendant 2 ans après l'obtention de mon diplôme, je recevrai 7 000 dollars australiens supplémentaires.

Lorsque je suis arrivé à Melbourne, j’ai été frappé par le manque de monde dans les rues.

Premières impressions et comparaison avec le Japon

— Au début, il m'a été très difficile de m'habituer à la vie en Australie, car le rythme de vie ici et au Japon est complètement différent. Dans ce dernier, la vie bat son plein : il y a beaucoup de monde, les bars et karaokés sont pleins en fin de journée, des fêtes sont constamment organisées.

Et quand on vient en Australie, on a l'impression d'être dans un grand village : de nombreux établissements et magasins ferment tôt, il y a peu de passants (surtout dans les quartiers résidentiels), le silence règne partout. Et au début, ça m'a vraiment déprimé. Mais avec le temps, je m'y suis habitué, surtout à la naissance des enfants. Élever des enfants ici est beaucoup plus confortable.

La grande différence est aussi qu'au Japon, vous ne deviendrez jamais « l'un des nôtres » — peu importe combien de temps vous y vivez et peu importe à quel point vous connaissez parfaitement leur langue. Cela m'est souvent arrivé lorsque je leur parlais dans un japonais parfait, mais qu'ils répondaient toujours dans un anglais approximatif - c'est leur réaction automatique lorsqu'ils voient un étranger. De plus, il n’y a pas si longtemps au Japon, les étrangers recevaient des cartes d’identité appelées cartes d’étranger. Cela en dit probablement long.

En Australie, la situation est complètement différente : un grand nombre de nationalités vivent ici, dans la rue, vous pouvez immédiatement rencontrer un Arabe, un Indien ou une personne à la peau foncée — c'est tout à fait normal et familier. C'est pourquoi tout le monde ici s'accepte.

De plus, cette acceptation de toutes les cultures fait l'objet d'une grande attention au niveau de l'État : il y a des journées où des événements ont lieu dans les écoles et les salles de concert, où chacun peut venir dans son costume national et parler de son pays et de sa culture. Même dans notre université, nous avions une matière dans laquelle nous étudiions combien il est important de respecter les autres cultures et de traiter tout le monde de manière égale. Je considère tout cela comme un gros plus de vivre ici.

— La disponibilité de la nourriture dans les restaurants japonais et la situation inverse dans les établissements australiens sont également frappantes. Cela est particulièrement vrai pour le déjeuner, pendant lequel les bons restaurants japonais offrent des réductions intéressantes : vous pouvez prendre un repas copieux pour 10 $. Dans les magasins au Japon, vous pouvez également toujours acheter des produits frais prêts à l'emploi pour moins de 10 dollars.

La nourriture coûte beaucoup plus cher en Australie: Dans le restaurant le plus économique, les pâtes coûteront environ 23 $. Dans le même temps, les portions ici sont très grandes et la nourriture elle-même est très lourde - souvent elle n'est pas du tout accompagnée de légumes ou de salade. Je préfère donc manger à la maison, sauf que parfois je vais dans des cafés.

Et autre point important : en Australie il est très difficile de vivre sans voiture, car les transports ne sont pas aussi développés qu'au Japon. Les lignes de métro de ce dernier atteignent même les villes et villages reculés, et vous pouvez voyager entre les villes en trains à grande vitesse. Et à Tokyo et à Okigawa — j'ai vécu dans ces deux villes — on peut se rendre rapidement d'un point à l'autre, même avec des transferts. Le transport circule fréquemment et toutes les heures.

En Australie, il y a des nuances à cela : il faut attendre un bus de 20 à 40 minutes. Les choses vont mieux dans le centre, mais il est quand même plus pratique de se déplacer en voiture. Par conséquent, c’est le cas dans presque toutes les familles.

Caractéristiques de l'Australie qui m'ont étonné

— Quand je suis arrivé à Melbourne, j'ai été frappé par le manque de monde dans les rues. Cela m'a même rendu un peu déprimé. Le fait est que dans le centre-ville, la plupart des gens étudient et travaillent et vivent dans des zones résidentielles autour de Melbourne. Et ici, presque tout le monde se déplace en voiture, il n'y a donc pratiquement personne dans les rues. Après le Japon, ce sentiment de désolation était particulièrement inhabituel.

Une autre caractéristique à laquelle j'ai encore du mal à m'habituer est le manque de chauffage central dans les appartements. En hiver à Melbourne, la température extérieure est d'environ +13 degrés, et à l'intérieur le matin elle peut faire +15-17°C; Il fait encore plus froid dans les maisons plus anciennes. Il y a un chauffage au gaz — des appareils spéciaux au plafond d'où souffle l'air chaud. Mais l’utilisation d’un tel chauffage entraîne des factures de gaz élevées. Je me souviens que nous avons reçu environ 400 dollars locaux pour 3 mois. Nous avons donc installé des panneaux solaires et utilisons désormais la climatisation dans le salon au lieu d'un chauffage au gaz.

En raison du froid, même à des températures de 20 à 21 °C en hiver, les sols restent froids. Je me promène dans la maison avec des bottes et un sweat-shirt, mais il fait quand même cool. Il s’avère qu’il faut porter des vêtements chauds à la maison pendant près de 6 mois par an.

À propos, j'ai été surpris que, selon la loi australienne, vous ne puissiez pas changer vous-même les ampoules de votre maison — vous devez appeler un électricien. Apparemment, il y a eu quelques incidents sur cette base dans le passé.

La qualité des cafés et restaurants en termes d’ambiance laisse souvent à désirer. Surtout pas au centre. Même avec de la nourriture délicieuse, l'endroit peut être sale. Le restaurant peut ressembler à un café ordinaire. Les établissements de restauration rapide comme McDonald's sont rarement propres. Bien sûr, il y a de beaux endroits, mais dans les zones résidentielles, la qualité est plutôt moyenne. Le plus souvent, les plaintes concernent spécifiquement l'intérieur et le mobilier.

Je la compare à la Russie, même si je n’y vis pas depuis longtemps. S'il est d'usage là-bas de s'habiller pour aller au restaurant, alors ici les gens viennent tranquillement en shorts, tee-shirts et tongs.

Et il n’y a pas de chiens ni de chats errants en Australie. Tous les animaux sont micropucés et ont des propriétaires. Si vous voyez un chien seul dans la rue, il est probablement perdu. Dans ce cas, vous devez appeler un service spécial qui récupérera l'animal et retrouvera le propriétaire grâce à la puce.

La vie avec des enfants en Australie

— Vivre avec des enfants ici est très confortable. Premièrement, il y a peu de monde ici, et deuxièmement, il existe de nombreuses opportunités et infrastructures appropriées. Cela est dû au fait qu'il y a ici de nombreuses familles, y compris des familles nombreuses (jusqu'à 5 enfants dans une famille ne sont pas rares ici). Il existe de nombreux groupes de jeu et centres dans chaque région. Et bien sûr, les jardins d'enfants et les écoles.

Le seul point négatif est que les jardins d'enfants sont très chers. Notre école maternelle coûte 145 AUD par jour (96 USD), mais grâce à la subvention, nous ne payons que 58 dollars locaux. Les familles qui n’ont pas les moyens de se payer une école maternelle traversent une période difficile.

Un point important : ici, on prend la vaccination au sérieux. Ils sont autorisés à aller à l’école sans eux, mais pas dans les jardins d’enfants publics de trois ou quatre ans.

J'aime que le gouvernement aide bien les familles. Une aide est fournie aux mères célibataires. S'il y a une personne dans la famille souffrant d'un handicap mental ou physique, l'État peut fournir un assistant gratuit. Ils soutiennent également ceux qui souhaitent quitter une famille où règne la violence. Le système de soutien social est ici très développé.

Loisirs et voyages en Australie

— Pour nos loisirs, ma famille et moi essayons d'aller quelque part. Si nous prenons des vacances, nous aimons voyager en Australie, séjourner dans différentes villes et louer un logement. Nous pouvons simplement louer une maison pour quelques jours et explorer les environs. Maintenant que j'étudie, je passe souvent mes week-ends à la bibliothèque. Il nous faut plus d'une heure pour rejoindre la mer, nous y allons donc rarement, surtout en hiver.

Autour de Melbourne, dans notre État de Victoria, de nombreuses attractions sont accessibles en voiture. Une nature magnifique, des lieux célèbres comme la Great Ocean Road et les 12 Apôtres. Il y a des petites villes intéressantes autour de Melbourne où nous allons parfois aussi.

Vous pouvez séjourner dans des fermes et y louer une maison. Généralement, les agriculteurs vivent et travaillent dans une partie et louent l'autre. Il est très intéressant de séjourner dans de tels endroits avec des enfants.

Il existe des réserves zoologiques dans notre État et au-delà où vous pouvez venir nourrir les kangourous et prendre des photos.

Trouver son premier emploi en Australie n'est pas facile.

Salaires, impôts et immobilier en Australie

— J'aime le fait que le niveau de vie ici soit assez élevé. De bons salaires vous permettent de vivre sans avoir à vivre de centime en centime.

Le salaire moyen d'un adulte à temps plein est de 98,000 AUD par an avant impôts (~ 65,300 USD). Mais tout dépend en grande partie de la spécialité : les informaticiens gagnent beaucoup, mais les enseignants de maternelle ne gagnent pas beaucoup (55 à 60 000 dollars australiens par an). Les infirmières gagnent initialement 80,000 AUD par an (~ 53,300 USD). L'expérience professionnelle et la formation complémentaire vous permettent de gagner plus.

Dans l’ensemble, pour vivre confortablement en Australie, je pense qu’un adulte a besoin de 80,000 à 90,000 AUD (~53,300 à 60,000 USD) par an avant impôts. Dans ce cas, vous pouvez aller au restaurant ou commander de la nourriture une fois par semaine, économiser pour voyager, voyager quelque part avec votre famille chaque année, payer votre hypothèque, etc.

Trouver son premier emploi en Australie n'est pas facile. Certains recherchent 1 à 2 ans. La difficulté est que les Australiens examinent leur expérience professionnelle dans leur propre pays. Même si, par exemple, vous avez une expérience en tant que manager dans une grande entreprise russe et un bon anglais, il sera difficile de trouver ici un emploi dans la même spécialité. Une fois que vous aurez acquis une expérience locale, même dans un domaine différent, vous aurez plus de chances d'être embauché.

Spécialités populaires en Australie: infirmières, responsables de la conception (travaillant sur des chantiers de construction), ingénieurs civils, enseignants de maternelle, analystes commerciaux, programmeurs, électriciens, cuisiniers, travailleurs sociaux. D’ailleurs, les emplois ouvriers sont très bien payés ici.

L'impôt en Australie est progressif: Plus vous gagnez, plus l’impôt est élevé. Si vous gagnez moins de 18 200 AUD par an (12 130 USD), il n’y aura pas d’impôt. Il est en outre réparti comme suit :

Pour les salaires compris entre 18,000 AUD et 45,000 AUD : 19 cents pour chaque dollar supérieur à 18,200 AUD.

45,001 à 120,000 AUD : 5092 plus 32,5 cents sur chaque dollar supérieur à 45 000.

120,001 à 180,000 AUD : 29,467 plus 37 cents sur chaque dollar supérieur à 120 000.

180,001 et plus : 51,667 $ plus 45 cents sur chaque dollar supérieur à 180,000.

— Notre famille avec deux enfants dépense 250 $ par semaine en épicerie, c'est la moyenne. C’était moins cher avant la pandémie, environ 150 dollars, mais les prix ont considérablement augmenté depuis la COVID-19.

Prix ​​des aliments de base en Australie : le lait coûte 1,60 AUD, 12 œufs — 5 AUD, le pain — 2,90 AUD.

Quant aux prix de l'immobilier, je peux dire qu'à Sydney, par exemple, il est très difficile d'acheter son propre logement. La plupart des biens immobiliers ont déjà été achetés et sont loués. Vous ne pouvez trouver votre propre logement qu’en périphérie, et ce n’est pas un fait.

Lorsqu’il s’agit d’acheter une maison à Melbourne, c’est toujours possible. Plus près du centre, les prix commencent à 2,000,000 de dollars australiens (~1,330,000 USD) par maison.

Nous avons acheté une maison dans un quartier résidentiel qui commençait tout juste à être construite pour 350,000 AUD. Maintenant, cela coûte plus cher, puisque le quartier s'est bien développé, il y a beaucoup d'infrastructures autour : jardins d'enfants, écoles, commerces. Quand nous sommes arrivés, la zone était vide. Dans ces zones en construction, situées plus loin du centre (il faut s'y rendre en 40 minutes en train ou en voiture), le logement coûtera moins cher.

Vous pouvez louer un logement décent à Melbourne pour environ 250 à 350 dollars locaux (166 à 233 USD) par semaine. Nous parlons de louer une chambre dans un appartement ou une maison. La cuisine sera commune et les toilettes seront soit communes soit privatives.

De nombreuses personnes de Melbourne ont déménagé à Brisbane depuis la pandémie. J'ai entendu dire que le logement n'y était plus aussi abordable qu'avant. Les prix sont presque les mêmes.

L’éloignement de l’Australie par rapport aux autres pays constitue un inconvénient majeur.

Avantages et inconvénients de vivre en Australie

Permettez-moi de résumer les principaux avantages et inconvénients de vivre en Australie.

Avantages: Niveau de vie élevé et bons salaires.

Développement d’un système de soutien social pour les familles, les mères célibataires et les personnes dans le besoin.

Une société multiculturelle où chacun s’accepte.

Conditions confortables pour vivre avec des enfants.

Sécurité. Bien sûr, il existe des quartiers défavorisés où l’on peut être confronté à des braquages, des vols de voitures, etc. J'ai fait un stage dans un hôpital dans l'un d'entre eux, et ils avaient même un service d'escorte : si vous vous garez dans la rue et non sur le parking de l'hôpital, la sécurité peut vous accompagner jusqu'à votre voiture. Mais la plupart des domaines vont bien.

Une nature magnifique et de nombreuses attractions pour voyager.

Des habitants ouverts et sympathiques. Ils peuvent engager une conversation dans un centre commercial ou faire la queue et faire un compliment. Tout le monde est souriant et agréable. De tels «petits courants» font déjà partie de la culture de ce pays. Inconvénients : Distance des autres pays. Ce que je n’aime pas, c’est l’éloignement de l’Australie par rapport aux autres pays, dont la Russie. Pour se rendre dans ma ville natale, Khabarovsk, il faut y consacrer beaucoup de temps: le vol via Dubaï dure 40 heures avec plusieurs transferts.

Manque de chauffage central dans les maisons.

Le coût élevé des jardins d’enfants.

Immobilier cher.

Difficultés à trouver un premier emploi pour les immigrés.

Prix ​​élevés pour l'envoi de colis à l'étranger. Par exemple, l'envoi d'un petit colis pesant 500 grammes au Kazakhstan coûtera 40 AUD (26,5 USD).

La nécessité d'avoir une voiture.

La superficialité de la communication est l’envers de ces mêmes courants de goudron. Lorsque les habitants vous demandent comment vous allez, ils ne veulent pas entendre parler de vos problèmes. Autrement dit, personne ici ne cherche à avoir des conversations approfondies.

Conseils pour ceux qui envisagent de déménager

— Quelques conseils pour ceux qui envisagent de s'installer en Australie :

Mangez à votre faim de cheesecakes, de fromage blanc et de dumplings, car il n'est pas toujours facile d'en trouver ici, surtout dans les petites villes isolées.

Apportez tous vos diplômes et même le dossier médical de vos enfants.

Apportez des collants pour enfants si nécessaire, car on ne les trouve pas ici. Ils ne portent que des leggings à bouts ouverts.

Apportez des vêtements chauds et des chaussettes en laine car en hiver vous devrez vous habiller chaudement dans les maisons de Melbourne.

Apportez de bonnes chaussures. Ici, la qualité est souvent médiocre et un bon produit coûte très cher. D’ailleurs, ne prenez pas beaucoup de chaussures à talons, on n’en porte quasiment jamais ici. Ils préfèrent les chaussures et baskets pratiques.

Et oui, économisez davantage d’argent avant de déménager.