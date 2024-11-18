Où pouvez-vous éviter de payer des impôts ? 22 pays avec une fiscalité nulle ou très faible

Il existe plusieurs pays dans le monde où vous n’avez pas (ou presque) à payer d’impôts. Aujourd'hui, nous allons vous parler de ces abris fiscaux dont vous pouvez profiter des avantages.

Une question raisonnable est la suivante : comment ces pays peuvent-ils survivre s’ils ne collectent pas d’impôts ? Ils disposent simplement d’autres sources de profit qui suffisent à couvrir les dépenses nécessaires. Ces sources peuvent être la production pétrolière, le tourisme, l’exploitation minière, etc.

Ces pays hors taxes sont idéaux pour diversifier vos revenus et optimiser votre pression fiscale. Nous donnerons des exemples de pays similaires en franchise d'impôt et parlerons des nuances à prendre en compte.

Pays avec des impôts nuls ou presque nuls

Faisons immédiatement une réserve sur le fait qu'il convient de faire attention à savoir si le pays exonéré d'impôt et le pays de votre citoyenneté ont conclu un accord pour éviter la double imposition. Il vous permettra de payer des impôts à un taux réduit ou d’en être totalement exonéré.

Notons également que nous listerons les pays à fiscalité nulle ou quasi nulle vers lesquels il est possible et significatif de s'orienter. Nous ne mentionnerons pas les pays aux impôts faibles, mais où il est dangereux de s'installer (comme le Sahara occidental et la Somalie).

Émirats arabes unis

Les Émirats arabes unis sont connus pour leur régime fiscal favorable et leur niveau de vie élevé :

Impôt sur le revenu : non disponible pour les particuliers.

non disponible pour les particuliers. Impôt sur les sociétés : 0 % pour la plupart des entreprises, 9 % pour les entreprises dont les bénéfices dépassent 375 000 AED.

0 % pour la plupart des entreprises, 9 % pour les entreprises dont les bénéfices dépassent 375 000 AED. T.V.A : 5%.

5%. Impôt foncier : varie selon les émirats.

varie selon les émirats. Conventions de double imposition : Avec 92 pays.

Immobilier :

Coût moyen acheter un appartement aux Emirats Arabes Unis une chambre (50 m²) au centre : 125 000 $.

une chambre (50 m²) au centre : 125 000 $. Location d'un appartement d'une chambre : 950 $ à 1 500 $.

Note. Tout étranger titulaire d'un visa de résident est considéré comme un résident fiscal des Émirats arabes unis.

Bahreïn

Bahreïn offre des conditions fiscales attractives et est réputé pour son économie stable.

Impôt sur le revenu : non disponible pour les particuliers.

non disponible pour les particuliers. Impôt sur les sociétés : 46 % (pour le secteur pétrolier et gazier uniquement).

46 % (pour le secteur pétrolier et gazier uniquement). T.V.A : 10 %.

10 %. Impôt foncier : Droit de timbre de 2% à l'achat.

Droit de timbre de 2% à l'achat. Conventions de double imposition : avec 45 pays.

Immobilier :

Coût moyen d'un appartement d'une chambre (50 m²) au centre : 85 000 $.

Location d'un appartement d'une chambre : 700 à 900 $.

Note. Une taxe communale de 10 % est facturée lors de la location d'un bien immobilier à des étrangers.

Bahamas

Les Bahamas sont connues pour leurs plages et leur climat fiscal favorable :

Impôt sur le revenu : absent.

absent. Impôt sur les sociétés : jusqu'à 3% du chiffre d'affaires (licence commerciale).

jusqu'à 3% du chiffre d'affaires (licence commerciale). T.V.A : 0-12%.

0-12%. Impôt foncier : 0,75-2%.

0,75-2%. Conventions de double imposition : aucun.

Immobilier :

Coût moyen d'un appartement d'une chambre (50 m²) au centre : 100 000 $.

Loyer d'un appartement d'une chambre : environ 1 000 $.

Note. Le droit de timbre sur les achats immobiliers varie de 1 à 10 %.

Bermudes

Les Bermudes n’ont pas non plus beaucoup de taxes :

Impôt sur le revenu : absent.

absent. Impôt sur les sociétés : commission annuelle basée sur le capital autorisé.

commission annuelle basée sur le capital autorisé. T.V.A : 0%.

0%. Impôt foncier : calculé sur la base de la valeur locative annuelle.

calculé sur la base de la valeur locative annuelle. Conventions de double imposition : avec 4 pays.

Immobilier :

Coût moyen d'un appartement d'une chambre (50 m²) au centre : 440 000 $.

Location d'un appartement d'une chambre : 2 200 $ à 3 300 $.

Note. Les Bermudes sont connues pour leur niveau de vie élevé, mais aussi pour leur coût de la vie élevé.

Îles Caïmans

Les îles Caïmans sont un paradis financier offshore populaire :

Impôt sur le revenu : absent.

absent. Impôt sur les sociétés : absent.

absent. T.V.A : 0%.

0%. Impôt foncier : absent.

absent. Conventions de double imposition : avec 3 pays.

Immobilier :

Coût moyen d'un appartement d'une chambre (50 m²) au centre : 500 000 $.

Location d'un appartement d'une chambre : 1 900 $ à 2 700 $.

Note. Le droit de timbre sur les achats immobiliers est de 7,5%.

Monaco

Monaco est connu comme un paradis fiscal pour les riches :

Impôt sur le revenu : absent.

absent. Impôt sur les sociétés : jusqu'à 33% (uniquement pour les entreprises réalisant plus de 25% de leur chiffre d'affaires hors Monaco).

jusqu'à 33% (uniquement pour les entreprises réalisant plus de 25% de leur chiffre d'affaires hors Monaco). T.V.A : 20 %.

20 %. Impôt foncier : absent.

absent. Conventions de double imposition : avec 10 pays.

Immobilier :

Coût moyen d'un appartement d'une chambre (50 m²) au centre : 4 000 000 $.

Location d'un appartement d'une chambre : 3 700 $ à 6 100 $.

Note. Monaco est connue pour son coût de la vie et de l'immobilier très élevé.

Panama

Le Panama bénéficie de conditions commerciales favorables et de faibles impôts :

Impôt sur le revenu : manquant pour les revenus étrangers.

manquant pour les revenus étrangers. Impôt sur les sociétés : manquant pour les revenus étrangers.

manquant pour les revenus étrangers. Conventions de double imposition : avec 17 pays.

Immobilier :

Coût moyen d'un appartement d'une chambre (50 m²) au centre : 90 000 $.

Location d'un appartement d'une chambre : 500 à 800 $.

Note. Les entreprises paient des impôts si elles participent aux activités commerciales locales.

Dominique

La Dominique offre un programme de citoyenneté par investissement et de faibles impôts sur les revenus étrangers :

Impôt sur le revenu : jusqu'à 35% (uniquement pour les revenus locaux).

jusqu'à 35% (uniquement pour les revenus locaux). Impôt sur les sociétés : 25% (revenu local uniquement).

25% (revenu local uniquement). T.V.A : 10 à 15 %.

10 à 15 %. Conventions de double imposition : Avec les pays de la CARICOM (Communauté des Caraïbes).

Immobilier :

Loyer d'un appartement d'une chambre : environ 350 $.

Note. Le statut de résident fiscal s’obtient en résidant dans le pays au moins 183 jours par an.

Antigua-et-Barbuda

Antigua-et-Barbuda offre un programme de citoyenneté par investissement et des impôts faibles.

Impôt sur le revenu : absent.

absent. Impôt sur les sociétés : 25% (pour les entreprises locales).

25% (pour les entreprises locales). Impôt foncier : 0,1 à 0,5 %.

0,1 à 0,5 %. Conventions de double imposition : aucun.

Immobilier :

Location d'un appartement d'une chambre : 700 $ à 1 000 $.

Note. Les entreprises enregistrées en tant qu'IBC (International Business Company) sont exonérées d'impôts pendant 50 ans.

Vanuatu

Vanuatu offre un programme de citoyenneté par investissement et des impôts faibles :

Impôt sur le revenu : absent.

absent. Impôt sur les sociétés : exemption pendant 20 ans (cotisation annuelle à partir de 300 $).

exemption pendant 20 ans (cotisation annuelle à partir de 300 $). T.V.A : 12,5%.

12,5%. Impôt foncier : frais d'inscription 2%.

frais d'inscription 2%. Conventions de double imposition : aucun.

Immobilier :

Coût moyen d'un appartement d'une chambre (50 m²) : 40 000 $.

Loyer d'un appartement d'une chambre : environ 1 000 $.

Note. Le droit de timbre est de 5%.

Saint-Kitts-et-Nevis

Saint-Kitts-et-Nevis est connu pour son programme de citoyenneté par investissement et ses faibles impôts :

Impôt sur le revenu : absent.

absent. Impôt sur les sociétés : 33%.

33%. T.V.A : 10 à 15 %.

10 à 15 %. Impôt foncier : 0,2-0,3%.

0,2-0,3%. Conventions de double imposition : avec plusieurs pays.

Immobilier :

Location d'un appartement d'une chambre : 600 à 800 $.

Note. Les résidents ne sont pas soumis aux impôts sur le revenu, les dividendes, les redevances et les intérêts.

Arabie Saoudite

L'Arabie Saoudite est connue pour ses riches ressources pétrolières et ses faibles impôts pour les particuliers :

Impôt sur le revenu : non disponible pour les particuliers.

non disponible pour les particuliers. Impôt sur les sociétés : 20 % du bénéfice net (50 à 85 % pour le secteur pétrolier et gazier).

20 % du bénéfice net (50 à 85 % pour le secteur pétrolier et gazier). T.V.A : 15%.

Immobilier :

Coût moyen d'un appartement d'une chambre (50 m²) : 250 000 $.

Loyer d'un appartement d'une chambre : environ 500 $.

Note. La résidence permanente peut être obtenue en investissant au moins 1,1 million de dollars.

Îles Vierges britanniques

Les Îles Vierges britanniques sont un paradis financier offshore populaire :

Impôt sur le revenu : absent.

absent. Impôt sur les sociétés : absent.

Immobilier :

Location d'un appartement d'une chambre : 1 300 $.

Turks et Caïques

Turks and Caicos est un territoire britannique d’outre-mer bénéficiant d’un régime fiscal attractif :

Impôt sur le revenu : absent.

absent. Impôt sur les sociétés : absent.

absent. Impôt foncier : absent.

Immobilier :

Coût moyen d'un appartement d'une chambre (50 m²) : 110 000 $.

Location d'un appartement d'une chambre : 1 500 $.

Brunéi

Brunei est un État petit mais riche d’Asie du Sud-Est :

Impôt sur le revenu : absent.

absent. Impôt sur les sociétés : 18,5%.

18,5%. T.V.A : 0%.

0%. Impôt foncier : varie selon les communes.

Immobilier :

Coût moyen d'un appartement d'une chambre (50 m²) : 155 000 $.

Location d'un appartement d'une chambre : 600 $.

Koweit

Le Koweït est un État riche en pétrole du golfe Persique :

Impôt sur le revenu : absent.

absent. Impôt sur les sociétés : 15%.

15%. T.V.A : absent.

absent. Impôt foncier : absent.

Immobilier :

Coût moyen d'un appartement d'une chambre (50 m²) : 270 000 $.

Location d'un appartement d'une chambre : 800 $.

Qatar

Le Qatar est un autre État riche du Golfe doté d’un régime fiscal attractif :

Impôt sur le revenu : absent.

absent. Impôt sur les sociétés : 10 %.

10 %. T.V.A : absent.

absent. Impôt foncier : non, mais il y a des frais d'inscription à la location.

Immobilier :

Coût moyen d'un appartement d'une chambre (50 m²) : 245 000 $.

Location d'un appartement d'une chambre : 1 000 $ à 1 500 $.

Pays à faible fiscalité

Même si ces pays ne sont pas totalement exonérés d’impôts, ils disposent de régimes fiscaux attractifs.

Singapour

Singapour est connue pour son économie stable et son climat des affaires favorable :

Impôt sur le revenu : échelle progressive de 0% à 22%.

échelle progressive de 0% à 22%. Impôt sur les sociétés : 17 % (avec exonération partielle pour les premiers 300 000 SGD de bénéfices).

17 % (avec exonération partielle pour les premiers 300 000 SGD de bénéfices). T.V.A : 7%.

7%. Impôt foncier : échelle progressive.

Malte

Malte offre des conditions fiscales attractives pour les résidents étrangers :

Impôt sur le revenu : échelle progressive de 0% à 35%.

échelle progressive de 0% à 35%. Régime fiscal spécial pour les participants au Global Residence Program : 15% sur les revenus perçus à l'étranger et transférés à Malte.

15% sur les revenus perçus à l'étranger et transférés à Malte. Impôt sur les sociétés : 35% (avec possibilité de remboursement jusqu'à 6/7 de l'impôt payé).

35% (avec possibilité de remboursement jusqu'à 6/7 de l'impôt payé). T.V.A : 18%.

Chypre

Chypre est attractive pour les entreprises et les particuliers grâce à son système fiscal :

Impôt sur le revenu : échelle progressive de 0% à 35%.

échelle progressive de 0% à 35%. Impôt sur les sociétés : 12,5%.

12,5%. T.V.A : 19%.

19%. Impôt foncier : annulé en 2017.

Monténégro

Le Monténégro offre des taux d'imposition faibles et un système fiscal simple :

Impôt sur le revenu : 9%.

9%. Impôt sur les sociétés : 9%.

9%. T.V.A : 21% (taux standard), 7% (taux réduit).

21% (taux standard), 7% (taux réduit). Impôt foncier : 0,25% à 1%.

Andorre

Andorre est un petit pays d’Europe doté d’un système fiscal attractif :

Impôt sur le revenu : 10% (tarif de base pour les résidents).

10% (tarif de base pour les résidents). Impôt sur les sociétés : 10 %.

10 %. T.V.A : 4,5% (le plus bas d’Europe).

Tableau comparatif

Pays Impôt sur le revenu Impôt sur les sociétés T.V.A. Impôt foncier Émirats arabes unis 0% 0 à 9 % 5% Varie Bahreïn 0% 46% (pétrole et gaz) 10% 2% (droit de timbre) Bahamas 0% Jusqu'à 3% du chiffre d'affaires 0-12% 0,75-2% Bermudes 0% Commission 0% En location Îles Caïmans 0% 0% 0% 0% Monaco 0% Jusqu'à 33%* 20% 0% Panama 0%** 0%** N / A N / A Dominique Jusqu'à 35%*** 25%*** 10 à 15 % N / A Antigua-et-Barbuda 0% 25%**** N / A 0,1 à 0,5 % Vanuatu 0% 0%***** 12,5% 2% (frais d'inscription) Saint-Kitts-et-Nevis 0% 33% 10 à 15 % 0,2 à 0,3 % Arabie Saoudite 0% 20 à 85 % 15% N / A Îles Vierges britanniques 0% 0% N / A N / A Turks et Caïques 0% 0% N / A 0% Brunéi 0% 18,5% 0% Varie Koweit 0% 15% 0% 0% Qatar 0% 10% 0% 0% Singapour 0 à 22 % 17% 7% Progressif Malte 0 à 35 % 35% 18% N / A Chypre 0 à 35 % 12,5% 19% 0% Monténégro 9% 9% 21% 0,25-1% Andorre 10% 10% 4,5% N / A

*Uniquement pour les entreprises réalisant plus de 25% de leur chiffre d'affaires hors Monaco.

**Uniquement pour les revenus étrangers.

*** Revenu local uniquement.

**** Pour les entreprises locales, les IBC sont exonérés pendant 50 ans.

***** Exonération de 20 ans (frais annuels à partir de 300 $).

N/A – Aucune donnée disponible.