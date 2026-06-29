Complexe résidentiel Premium complex in the center of Tivat

Complexe Premium dans le centre de Tivat.

Un complexe moderne haut de gamme résidentiel et commercial situé au cœur de Tivat, à quelques minutes de la célèbre marina Porto Montenegro. Le projet est conçu pour ceux qui apprécient un niveau de vie élevé, une architecture contemporaine, des infrastructures développées et des opportunités d'investissement attrayantes sur la côte Adriatique.

La spécification standard des appartements comprend:

• Cuisines du designer Gaggenau;

• Accessoires de salle de bains Hansgrohe et Laufen;

• Planchers Premium Weizter Parkett;

• Armoires intégrées;

• Système intégré de climatisation;

• Magnifique vue sur la mer Adriatique, les montagnes environnantes et la prestigieuse marina de Porto Montenegro depuis les fenêtres et les terrasses.

Infrastructure et services:

• Piscine panoramique sur le toit;

• Stationnement souterrain;

• Gestion professionnelle des biens;

• La communauté renforcée et sécurisée;

• Service de conciergerie.

Infrastructure commerciale:

Le complexe dispose de 12 unités commerciales premium, dont:

• Un bar à vin et un restaurant gastronomique;

• Boutiques de luxe et magasins haut de gamme;

• Un centre de santé et de beauté;

• Services dentaires et de bien-être;

• Une pharmacie et des services essentiels pour les besoins quotidiens des résidents.

Les bureaux modernes offrent un environnement confortable et prestigieux pour faire des affaires.

Lieu prestigieux:

Le complexe est situé dans l'une des zones les plus désirables de Tivat, offrant un accès rapide à toutes les infrastructures clés.

Vous trouverez à proximité:

• Porto Montenegro et son port de plaisance de classe mondiale;

• De beaux restaurants et de charmants cafés;

• Marques et boutiques internationales de luxe;

• Plages et promenades riveraines;

• Aéroports internationaux.

Plan de paiement

Un plan de paiement par étapes souple est disponible :

• 30% du prix d'achat à la signature du contrat;

• 25 % à l'achèvement des principaux ouvrages de construction;

• 25% à l'achèvement de la façade et de l'installation des fenêtres;

• le solde à la remise de la propriété (étape clé en main).

Possibilités d'investissement:

Tivat est l'un des marchés immobiliers les plus dynamiques et les plus prometteurs d'Europe. Grâce au développement continu de l'infrastructure touristique, à une forte demande de location et à une croissance régulière de la valeur de la propriété, l'achat d'une propriété dans ce complexe représente non seulement une opportunité pour une vie côtière confortable, mais aussi un investissement solide à long terme.

Ce développement allie architecture contemporaine, services haut de gamme et un emplacement unique au cœur de l'Adriatique.