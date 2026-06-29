  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Bar
  4. Apart hôtel Chernogoriya

Apart hôtel Chernogoriya

Bar, Monténégro
depuis
$226,529
;
3
Laisser une demande
Voir les contacts
ID: 5797
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 29/06/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Bar
  • Ville
    Bar

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Brique monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2023
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    8

Localisation sur la carte

Bar, Monténégro

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Appart-hôtel Park Rezidnes
Bar, Monténégro
depuis
$197,126
Complexe résidentiel Exclusive residential complex in Dobrota
Dobrota, Monténégro
depuis
$297,487
Complexe résidentiel Rosa by Concord
Podgorica, Monténégro
depuis
$3,457
Complexe résidentiel Bechichi
Becici, Monténégro
depuis
$176,468
Complexe résidentiel Rhizon Trinity
Risan, Monténégro
depuis
$219,776
Vous regardez
Apart hôtel Chernogoriya
Bar, Monténégro
depuis
$226,529
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande Voir les contacts
Autres complexes
Complexe résidentiel Tivat Gardens
Complexe résidentiel Tivat Gardens
Complexe résidentiel Tivat Gardens
Complexe résidentiel Tivat Gardens
Complexe résidentiel Tivat Gardens
Afficher tout Complexe résidentiel Tivat Gardens
Complexe résidentiel Tivat Gardens
Tivat, Monténégro
depuis
$124,247
L'année de construction 2026
1 objet immobilier 1
Le complexe «Tivat Gardens» est un ensemble résidentiel fermé haut de gamme, réalisé dans un style architectural contemporain. Situé dans un quartier calme à proximité du parc municipal de Tivat et du prestigieux port Porto Montenegro, les résidents ont accès à la fois aux espaces de promena…
Agence
MD Realty
Laisser une demande
Complexe résidentiel Bechichi
Complexe résidentiel Bechichi
Complexe résidentiel Bechichi
Complexe résidentiel Bechichi
Complexe résidentiel Bechichi
Afficher tout Complexe résidentiel Bechichi
Complexe résidentiel Bechichi
Becici, Monténégro
depuis
$176,468
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 6
Surface 53–68 m²
4 objets immobiliers 4
Complexe résidentiel de Bechichi. Le complexe sera situé sur une colline de la Riviera Budvan. A Bechichi, dans un lieu pittoresque et écologique avec un paysage urbain unique
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
53.3 – 68.3
192,368 – 296,339
Agence
Your Invest Home
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Your Invest Home
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues, Српски, Dutch
Complexe résidentiel Dumidran 149-5
Complexe résidentiel Dumidran 149-5
Complexe résidentiel Dumidran 149-5
Complexe résidentiel Dumidran 149-5
Complexe résidentiel Dumidran 149-5
Complexe résidentiel Dumidran 149-5
Mrcevac, Monténégro
depuis
$183,311
L'année de construction 2027
1 objet immobilier 1
Le complexe résidentiel Dumidran 149-5 est un projet moderne et intimiste à Tivat, situé dans le quartier de Mrčevac, à proximité du centre-ville, de Porto Montenegro et de l'aéroport international de Tivat. Le projet comprend seulement 5 appartements, ce qui garantit intimité, confort et un…
Agence
MD Realty
Laisser une demande
Realting.com
Aller