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Complexe résidentiel Complex of villas in a closed complex with swimming pool

Đenovići, Monténégro
depuis
$1,50M
;
21
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ID: 39822
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 2283
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 14/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Herceg Novi
  • Village
    Đenovići

À propos du complexe

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La deuxième phase de construction dans un complexe résidentiel haut de gamme au-dessus du projet exclusif Portonovi. C'est une communauté de chalets de 12 villas avec une piscine à débordement chauffée et une zone fermée avec une vue imprenable sur la mer et la ville.

Dans la zone fermée du complexe, 5 bâtiments élégants avec 22 appartements, une piscine chauffée, une salle de sport, un sauna finlandais et un hammam turc ont déjà été construits. Un transfert vers la plage est fourni dans des voitures confortables.

La superficie des maisons varie de 224 m2. Il existe 3 types de maisons à vendre:

Type 1 (228 m2) : séjour, deux chambres, dressing, 2 salles de bains et un toit utilisable.
Type 2 (224 m2) : séjour, 3 chambres, dressing, 2 salles de bains et toit utilisable.
Type 3 (134 m2) : séjour, chambre, dressing, 2 salles de bains et toit exploitable- vendu.

Toutes les villas sont équipées d'un système de maison intelligente : ouverture/fermeture automatique des rideaux, possibilité de contrôler à distance les climatiseurs, les planchers chauffants et les caméras CCTV depuis un smartphone.
Aux étapes 1 et 2 de la construction, vous pouvez choisir les matériaux de finition: couleur murale
parquet, revêtement céramique.

Les fenêtres panoramiques créent un sentiment d'espace et vous permettent de profiter de belles vues sur la mer tout en étant à la maison. Dans tout le complexe, il y a la vidéosurveillance et Internet haute vitesse.
A distance de marche se trouve le projet Portonovi, l'hôtel de luxe One & Only, la plage, le yacht marina et la promenade avec des magasins et des restaurants.

Le coût de l'intérieur s'élève en outre à 50 000 euros

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    Complété
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    2

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Zone clôturée

En plus

  • Société de gestion
  • Octroi d'un permis de séjour

Localisation sur la carte

Đenovići, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances
Loisirs

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