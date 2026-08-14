Complexe résidentiel Complex of villas in a closed complex with swimming pool

La deuxième phase de construction dans un complexe résidentiel haut de gamme au-dessus du projet exclusif Portonovi. C'est une communauté de chalets de 12 villas avec une piscine à débordement chauffée et une zone fermée avec une vue imprenable sur la mer et la ville.

Dans la zone fermée du complexe, 5 bâtiments élégants avec 22 appartements, une piscine chauffée, une salle de sport, un sauna finlandais et un hammam turc ont déjà été construits. Un transfert vers la plage est fourni dans des voitures confortables.



La superficie des maisons varie de 224 m2. Il existe 3 types de maisons à vendre:



Type 1 (228 m2) : séjour, deux chambres, dressing, 2 salles de bains et un toit utilisable.

Type 2 (224 m2) : séjour, 3 chambres, dressing, 2 salles de bains et toit utilisable.

Type 3 (134 m2) : séjour, chambre, dressing, 2 salles de bains et toit exploitable- vendu.



Toutes les villas sont équipées d'un système de maison intelligente : ouverture/fermeture automatique des rideaux, possibilité de contrôler à distance les climatiseurs, les planchers chauffants et les caméras CCTV depuis un smartphone.

Aux étapes 1 et 2 de la construction, vous pouvez choisir les matériaux de finition: couleur murale

parquet, revêtement céramique.

Les fenêtres panoramiques créent un sentiment d'espace et vous permettent de profiter de belles vues sur la mer tout en étant à la maison. Dans tout le complexe, il y a la vidéosurveillance et Internet haute vitesse.

A distance de marche se trouve le projet Portonovi, l'hôtel de luxe One & Only, la plage, le yacht marina et la promenade avec des magasins et des restaurants.

Le coût de l'intérieur s'élève en outre à 50 000 euros

