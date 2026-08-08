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Complexe résidentiel OLEA Residence, Bar
Nous proposons à la vente des appartements dans le complexe résidentiel OLEA Residence — deux immeubles déjà construits à Bar, à proximité de la vieille ville. La mise en service et l'emménagement sont prévus dans environ 1 à 1,5 mois, ce qui en fait l'un des nouveaux projets les plus proches de l'achèvement dans ce quartier.
Le complexe se compose de deux bâtiments et a été construit avec des solutions techniques de qualité : la hauteur sous plafond des appartements est de 3 mètres, ce qui crée une sensation d'espace, rare pour les nouvelles constructions de ce segment. Le chauffage et la climatisation sont assurés par un système multi-split Mitsubishi Electric avec une garantie de 5 ans sur les climatiseurs — il n'y a pas de plancher chauffant dans les appartements. Les fenêtres et les portes sont en aluminium, fabriquées par Braća Marić, l'isolation extérieure de la façade est réalisée selon le système Styropor avec revêtement Bavalit. Le territoire du complexe est équipé d'un système de vidéosurveillance.
Emplacement :
Le complexe est situé dans le quartier de Stari Bar, dans une partie calme de la ville avec une bonne accessibilité :
• pharmacie "Stari Grad" — environ 220 m
• supermarché Femić — environ 655 m
• marché de Stari Bar — environ 850 m
• arrêt de bus (Stari Bar) — environ 770 m
• vieille ville de Bar (forteresse, site historique) — environ 1,1 km
• gare routière centrale de Bar — environ 2 km
• mer et plage municipale — environ 2,5–3 km (5 à 7 minutes en voiture)
Potentiel d'investissement :
La proximité du centre historique de Bar et la mise en service imminente font de ce complexe une option intéressante tant pour y vivre que pour investir avec une location ultérieure — surtout compte tenu de l'intérêt croissant des touristes pour la vieille ville. L'absence de longue attente pour l'achèvement des travaux réduit également les risques typiques d'achat en phase de construction.
Caractéristiques de la propriété
Paramètres de propriété
L'année de construction
2026
Détails intérieurs
Caractéristiques du système de sécurité:
Sécurité
Éléments extérieurs
Caractéristiques extérieures:
Ascenseur
En plus
Société de gestion
Transaction à distance
Localisation sur la carte
, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Finances
Loisirs
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Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
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