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Complexe résidentiel OLEA Residence

, Monténégro
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ID: 39718
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
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Dernière actualisation: 07/08/2026

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À propos du complexe

Complexe résidentiel OLEA Residence, Bar Nous proposons à la vente des appartements dans le complexe résidentiel OLEA Residence — deux immeubles déjà construits à Bar, à proximité de la vieille ville. La mise en service et l'emménagement sont prévus dans environ 1 à 1,5 mois, ce qui en fait l'un des nouveaux projets les plus proches de l'achèvement dans ce quartier. Le complexe se compose de deux bâtiments et a été construit avec des solutions techniques de qualité : la hauteur sous plafond des appartements est de 3 mètres, ce qui crée une sensation d'espace, rare pour les nouvelles constructions de ce segment. Le chauffage et la climatisation sont assurés par un système multi-split Mitsubishi Electric avec une garantie de 5 ans sur les climatiseurs — il n'y a pas de plancher chauffant dans les appartements. Les fenêtres et les portes sont en aluminium, fabriquées par Braća Marić, l'isolation extérieure de la façade est réalisée selon le système Styropor avec revêtement Bavalit. Le territoire du complexe est équipé d'un système de vidéosurveillance. Emplacement : Le complexe est situé dans le quartier de Stari Bar, dans une partie calme de la ville avec une bonne accessibilité : • pharmacie "Stari Grad" — environ 220 m • supermarché Femić — environ 655 m • marché de Stari Bar — environ 850 m • arrêt de bus (Stari Bar) — environ 770 m • vieille ville de Bar (forteresse, site historique) — environ 1,1 km • gare routière centrale de Bar — environ 2 km • mer et plage municipale — environ 2,5–3 km (5 à 7 minutes en voiture) Potentiel d'investissement : La proximité du centre historique de Bar et la mise en service imminente font de ce complexe une option intéressante tant pour y vivre que pour investir avec une location ultérieure — surtout compte tenu de l'intérêt croissant des touristes pour la vieille ville. L'absence de longue attente pour l'achèvement des travaux réduit également les risques typiques d'achat en phase de construction.

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques extérieures:

  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Transaction à distance

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, Monténégro
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