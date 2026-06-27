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Apart hôtel Crowne Plaza Kolašin

Kolašin, Monténégro
depuis
$171,491
;
18
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ID: 38148
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 32
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 27/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Kolašin
  • Ville
    Kolašin
  • Adresse
    Mirka Vesovica

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Crowne Plaza Kolašin est un hôtel de villégiature haut de gamme géré par une marque internationale, situé en plein cœur de Kolašin. Le projet est conçu comme une station de bien-être de montagne moderne, axée sur les loisirs toute l'année, le tourisme de santé et l'investissement immobilier sous forme de condo-hôtel. Le complexe comprend 105 unités résidentielles : des chambres d'hôtel d'une superficie de 24 à 36 m² et des studios-appartements de 40 à 64 m². Le format condo-hôtel permet aux propriétaires d'utiliser les appartements pour leur usage personnel, de générer des revenus locatifs et de profiter des infrastructures de l'hôtel. L'ouverture prévue de l'hôtel est fixée au premier trimestre 2027. Infrastructures : RéceptionLobby-barLounge-barRestaurant d'environ 270 m²Service en chambreCentre SPAClub de fitnessPiscine panoramique avec vue sur les montagnes et la villeBoutiquesParkingTransferts individuels pour les clients et les propriétairesProgrammes d'excursionsLocation de buggys, quads, vélos et équipements de skiEmplacement : L'hôtel est situé dans la partie centrale de Kolašin, à seulement 100 mètres de la place principale et de la zone piétonne avec ses restaurants, bars, magasins, banques et infrastructures urbaines. Station de ski Kolašin 1450 — environ 11 kmStation de ski Kolašin 1600 — environ 13 kmAéroport de Podgorica — environ 60 kmAéroport de Tivat — environ 140 kmDubrovnik — environ 200 kmTirana — environ 200 kmPotentiel d'investissement : Le projet est axé sur un flux touristique annuel grâce à la combinaison du ski, des infrastructures de bien-être et de son emplacement central à Kolašin. Le format condo-hôtel permet aux propriétaires de combiner l'usage personnel des appartements avec la perception de revenus locatifs sous la gestion de l'opérateur hôtelier.

Localisation sur la carte

Kolašin, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances

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Kolašin, Monténégro
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