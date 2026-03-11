  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Bar
  4. Complexe résidentiel Ilino Susan

Complexe résidentiel Ilino Susan

Bar, Monténégro
depuis
$153,466
depuis
$2,790/m²
;
3
ID: 34932
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 11/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Bar
  • Ville
    Bar

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026

À propos du complexe

Русский Русский

Surface habitable 55 m2

Il est possible de payer en espèces en Europe!!

Localisation sur la carte

Bar, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons
Transport
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
