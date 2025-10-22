  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Becici
  4. Apart hôtel ELITNYE APARTAMENTY V PREMIALNOM ZILOM KOMPLEKSE V BECICI

Apart hôtel ELITNYE APARTAMENTY V PREMIALNOM ZILOM KOMPLEKSE V BECICI

Becici, Monténégro
Prix ​​sur demande
;
20
ID: 32699
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 538977
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 22/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Budva
  • Village
    Becici

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

Localisation sur la carte

Becici, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances
Loisirs

