Chalet Kuća 110 m² na Prodaju – Seoca, Bar

Otkrijte čar prirode i autentičnog ambijenta u kamenom domu starom 120 godina, smještenom u srcu Nacionalnog parka Skadarsko jezero. Kompleksno renoviran 2024. godine, dom čuva originalnost kamena i tradicije, ali nudi savremen komfor.📍 Lokacija: Selo Seoca, Virpazar – samo 2 km od jezera, 20 min od mora, 30 min od Podgorice.🏡 Površina:Sprat: 55 m²Prizemlje (neuređeno): 55 m²Terasa: 20 m²Plac: 300 m²🛏 Kapacitet: 1 spavaća soba (king size), 1 sofa na razvlačenje (queen size)🍃 Dvorište: voćke, povrtnjak, mir i privatnost🚗 Pristup: asfalt do vrata, parking ispred kućePrednosti:Potpuno renovirana i legalizovana kućaUređena terasa sa pogledom na jezeroMogućnost turističkog izdavanja – dokazani prihodiPotpuno opremljena – sve ostaje u kućiBlizina restorana, pijace i prirodnih ljepota
Localisation sur la carte
Seoca, Monténégro
