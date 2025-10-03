  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Seoca
  4. Chalet Kuća 110 m² na Prodaju – Seoca, Bar

Chalet Kuća 110 m² na Prodaju – Seoca, Bar

Seoca, Monténégro
depuis
$140,692
;
9
Laisser une demande
ID: 30634
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 03/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Bar
  • Village
    Seoca

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Otkrijte čar prirode i autentičnog ambijenta u kamenom domu starom 120 godina, smještenom u srcu Nacionalnog parka Skadarsko jezero. Kompleksno renoviran 2024. godine, dom čuva originalnost kamena i tradicije, ali nudi savremen komfor.📍 Lokacija: Selo Seoca, Virpazar – samo 2 km od jezera, 20 min od mora, 30 min od Podgorice.🏡 Površina:Sprat: 55 m²Prizemlje (neuređeno): 55 m²Terasa: 20 m²Plac: 300 m²🛏 Kapacitet: 1 spavaća soba (king size), 1 sofa na razvlačenje (queen size)🍃 Dvorište: voćke, povrtnjak, mir i privatnost🚗 Pristup: asfalt do vrata, parking ispred kućePrednosti:Potpuno renovirana i legalizovana kućaUređena terasa sa pogledom na jezeroMogućnost turističkog izdavanja – dokazani prihodiPotpuno opremljena – sve ostaje u kućiBlizina restorana, pijace i prirodnih ljepota

Localisation sur la carte

Seoca, Monténégro
Alimentation et boissons

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Villa Good earth Tudorovici
Budva, Monténégro
depuis
$925,372
Chalet Kuća 470 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
3 Sportski centar, Monténégro
depuis
$3,521
Chalet Two houses in Bar in an excellent location
Velembusi, Monténégro
depuis
$308,073
Chalet Kuća 267 m² na Prodaju – Bjeliši, Bar
Bjelisi, Monténégro
depuis
$554,531
Chalet Kuća 300 m² na Prodaju – Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$880,208
Vous regardez
Chalet Kuća 110 m² na Prodaju – Seoca, Bar
Seoca, Monténégro
depuis
$140,692
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Chalet Kuća 150 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Chalet Kuća 150 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Chalet Kuća 150 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Chalet Kuća 150 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Chalet Kuća 150 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Afficher tout Chalet Kuća 150 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Chalet Kuća 150 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$234,722
Prodaje se kuca u Tolosima. Kuca je ukupne povrsine 150m2 i nalazi se na placu povrsine 500m2! Prodaje se neopremljena! Kuca je prizemna uz mogucnost renoviranja i opremanja potkrovlja. Predata za legalizaciju!
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Chalet Kuća 114 m² na Prodaju – Centar, Budva
Chalet Kuća 114 m² na Prodaju – Centar, Budva
Chalet Kuća 114 m² na Prodaju – Centar, Budva
Chalet Kuća 114 m² na Prodaju – Centar, Budva
Chalet Kuća 114 m² na Prodaju – Centar, Budva
Budva, Monténégro
depuis
$580,938
Na prodaju jedinstvena troetažna Villa u Blizikucama sa trajnim pogledom na more! Vila je ukupne kvadrature 114m2 i nalazi se na placu povrsine 230m2! Na prvom spratu je dnevna soba, kuhinja, tehnicka prostorija i unutrasnje stepenice koje vode do drugog nivoa na kom se nalaze dvije spavace …
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Chalet House and plot for sale in the settlement of Ibričevina
Chalet House and plot for sale in the settlement of Ibričevina
Chalet House and plot for sale in the settlement of Ibričevina
Chalet House and plot for sale in the settlement of Ibričevina
Chalet House and plot for sale in the settlement of Ibričevina
Afficher tout Chalet House and plot for sale in the settlement of Ibričevina
Chalet House and plot for sale in the settlement of Ibričevina
Ljube Nenadovica, Monténégro
depuis
$176,042
A house for sale in the quiet settlement of Ibričevina, in X Crnogorske brigade street, less than two kilometers from the city center. The house area is ​​110 m2, it has a garage and a basement. It is designed as two separate one bedroom apartments, i.e. it has two entrances. The plot area …
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Realting.com
Aller