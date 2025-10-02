  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  Quartier résidentiel Na prodaju stan 77m² pored Capital Plaze

Quartier résidentiel Na prodaju stan 77m² pored Capital Plaze

Podgorica, Monténégro
depuis
$380,048
8
ID: 29522
Dernière actualisation: 02/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

U ponudi je stan na jednoj od najtraženijih lokacija u Podgorici – zona Capital Plaze.Stan ima 77m² i odličnu strukturu: dvije sobe, veliki dnevni boravak, kupatilo i poseban toalet. Prostrana terasa sa zapadnom orijentacijom i stakleni otvori pružaju obilje prirodne svjetlosti i prijatan pogled.Ono što ovaj stan izdvaja je njegova svestranost – može biti idealan porodični dom, ali i praktičan poslovni prostor. Lokacija donosi prestiž i praktičnost: restorani, kafići, butici i poslovni centri su na samo nekoliko koraka.Pogodno i za stanovanje i za investiciju

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé

