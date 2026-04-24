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Maisons à vendre en Bosnie-et-Herzégovine

1 propriété total trouvé
Maison 3 chambres dans Lastva, Bosnie-et-Herzégovine
Maison 3 chambres
Lastva, Bosnie-et-Herzégovine
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 176 m²
Nombre d'étages 3
Complexe de club avec un territoire privé dans le village de Lastva, à seulement 4 km de la …
$235,328
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