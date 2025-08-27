  1. Realting.com
  3. AG LUXURY PROPERTIES LLC

AG LUXURY PROPERTIES LLC

Émirats arabes unis, Doubaï
;
Type de compagnie
Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
2023
Sur la plateforme
2 années
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Italiano, Українська, עִברִית
Site web
agluxuryproperties.com/
À propos de l'agence

AG LUXURY PROPRIETES LLC est une société spécialisée dans la vente et la location sur le marché immobilier, basée à Dubaï (EAU). La société se spécialise dans la gestion immobilière pour les investissements immobiliers aux Émirats arabes unis. Notre équipe, composée de professionnels ayant de nombreuses années d'expérience, a suivi attentivement et constamment l'incroyable développement de Dubaï, où nous opérons avec les constructeurs locaux les plus importants.
Nous offrons également un soutien efficace et professionnel aux investisseurs internationaux, fournissant des solutions compétentes, flexibles et personnalisées. Parmi les services offerts, il y a le profil des clients et le budget disponible, la sélection de la propriété en fonction du type de retour requis et de la disponibilité économique, le soutien pour l'achat de la propriété même à distance, les mises à jour directes et constantes de tous les chantiers, et la gestion complète de la clientèle pour le revenu / loyers. Ce soutien est également accordé après tout investissement effectué.
Nous collaborons avec des professionnels locaux pour l'ouverture d'entreprises dans les Émirats arabes unis, à la fois Offshore et dans le Mainland, ainsi que pour l'émission du Visa et du Golden Visa.

Prestations de service

Excellence en immobilier : votre partenaire fiable à Dubaï pour les besoins immobiliers. AG Luxury Properties vous trouvera la propriété parfaite et vous assistera dans l'achat et la vente. Notre vaste portefeuille comprend une large gamme de propriétés hors plan. Vous voulez louer une maison ? AG Luxury Properties vous accompagnera à chaque étape.

Nous offrons un soutien efficace et professionnel aux investisseurs internationaux, offrant des solutions compétentes, flexibles et personnalisées. Nos services comprennent le profilage des clients, l'évaluation du budget, la sélection des biens en fonction des rendements souhaités et de la capacité financière, l'assistance à distance pour les achats, les mises à jour directes et constantes sur tous les chantiers de construction et la gestion complète des revenus/locations des clients. Ce soutien va au-delà de tout investissement effectué.

Temps de travail
Fermé maintenant
Actuellement dans l'entreprise: 20:14
(UTC+4:00, Asia/Dubai)
Lundi
09:00 - 18:00
Mardi
09:00 - 18:00
Mercredi
09:00 - 18:00
Jeudi
09:00 - 18:00
Vendredi
09:00 - 18:00
Samedi
09:00 - 18:00
Dimanche
Jour de congé
5 développeurs 4 agents 1 agence
Nouveaux bâtiments
Immeuble Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Immeuble Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Immeuble Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Immeuble Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Immeuble Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Immeuble Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Herceg Novi, Monténégro
depuis
$2,09M
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Penthouse spectaculaire duplex avec vue panoramique sur l'Adriatique – Porto MonténégroSurface totale : 179 m2 (110 m2 intérieur + 69 m2 terrasses)Chambres à coucher: 2 (expandables à 4)Salles de bains: 2Prix par m2: €10,027/m2Vivez une vie côtière élevée dans le prestigieux Bâtiment Thea à …
Agence
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Immeuble The Astera by Aston Martin Darglobal
Immeuble The Astera by Aston Martin Darglobal
Immeuble The Astera by Aston Martin Darglobal
Immeuble The Astera by Aston Martin Darglobal
Immeuble The Astera by Aston Martin Darglobal
Immeuble The Astera by Aston Martin Darglobal
Ras al-Khaïma, Émirats arabes unis
depuis
$474,698
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 16
Astera, Interiors by Aston Martin : élevez la vie côtière vers de nouveaux sommets. Adoptez la quintessence du luxe et du raffinement de la vie côtière chez Astera, Interiors by Aston Martin.Nichée sur les rivages immaculés de l'île d'Al Marjan, à Ras Al Khaimah, Astera est une superbe tour …
Agence
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Villa Alana the Valley by Emaar
Villa Alana the Valley by Emaar
Villa Alana the Valley by Emaar
Villa Alana the Valley by Emaar
Villa Alana the Valley by Emaar
Villa Alana the Valley by Emaar
Al Marmoom, Émirats arabes unis
depuis
$953,050
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Alana" is the name of the new villas designed by Emaar. These TwinVillas have 3 to 5 bedrooms and are available for sale. The Valley is a serene and beautiful community, surrounded by nature and waterways that harmonize with the town centre. This fabulous complex offers various recreational …
Agence
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Immeuble The Sapphire by Damac
Immeuble The Sapphire by Damac
Immeuble The Sapphire by Damac
Immeuble The Sapphire by Damac
Immeuble The Sapphire by Damac
Immeuble The Sapphire by Damac
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$15,35M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2029
Nombre d'étages 54
Experience the vibrancy of urban living at The Sapphire, a stunning ensemble of luxury apartments, townhouses, and ultra-luxury penthouses. The Sapphire sparkles in the Dubai skyline, offering exquisite luxury living just moments away from the city's attractions. The Sapphire is a luxury …
Agence
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Immeuble Volta by Damac
Immeuble Volta by Damac
Immeuble Volta by Damac
Immeuble Volta by Damac
Immeuble Volta by Damac
Immeuble Volta by Damac
Abou Dabi, Émirats arabes unis
depuis
$673,372
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 60
Le renom développeur Damac Properties, l'un des principaux développeurs des Émirats arabes unis, a construit ces propriétés prestigieuses et luxueuses au centre de Dubaï. Damac Properties est connue pour des projets tels que Damac Bay par Cavalli, Damac Lagoons et Coral Reef. L'architecte de…
Agence
AG LUXURY PROPERTIES LLC
