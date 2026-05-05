Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Malte
  3. Central Region
  4. Commercial
  5. Boutique

Magasins à vendre en Central Region, Malte

;
Msida
3
Birkirkara
3
Boutique Supprimer
Tout effacer
10 propriétés total trouvé
Boutique dans Birkirkara, Malte
Boutique
Birkirkara, Malte
Bienvenue à ce tout nouveau, haut de gamme, entièrement équipé et plein de magasin de lumièr…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Boutique dans Msida, Malte
Boutique
Msida, Malte
Une boutique est disponible à la vente à Msida. La propriété est entièrement terminée et prê…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Boutique dans Sliema, Malte
Boutique
Sliema, Malte
Cette unité commerciale exceptionnellement attrayante au rez-de-chaussée du centre de Sliema…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Boutique dans Birkirkara, Malte
Boutique
Birkirkara, Malte
Cette propriété commerciale de niveau rue à Birkirkara offre une empreinte compacte mais trè…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Boutique dans Msida, Malte
Boutique
Msida, Malte
Nombre de salles de bains 1
Un magasin compact et bien situé à Msida est offert comme propriété à vendre. Cette boutique…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Boutique dans Sliema, Malte
Boutique
Sliema, Malte
Sliema Prime Commercial Street Level avec permis de bureau (le propriétaire donne la permiss…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Boutique dans Gzira, Malte
Boutique
Gzira, Malte
Nouvelle propriété commerciale finie dans une route animée Gzira Idéal pour magasin ou burea…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Boutique dans Pieta, Malte
Boutique
Pieta, Malte
Magasinez à la vente à Gwardamangia, offrant un aménagement polyvalent adapté pour le commer…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Boutique dans Birkirkara, Malte
Boutique
Birkirkara, Malte
Un magasin de 100 pieds de profondeur sur 16 pieds de largeur sur 2 étages dans une zone de …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Boutique dans Msida, Malte
Boutique
Msida, Malte
Ce magasin lumineux et fraîchement fini de 35 m2 est situé dans un quartier central de Msida…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande

Types de propriétés en Central Region

propriété commerciale
des bureaux
immeubles de placement
Realting.com
Aller