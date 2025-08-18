Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Malte
  3. Central Region
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Garage

Appartements avec garage à vendre en Central Region, Malte

Saint Julians
124
Sliema
131
Msida
53
Birkirkara
108
Montrer plus
Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 3 chambres dans Sliema, Malte
Appartement 3 chambres
Sliema, Malte
Nombre de pièces 10
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 213 m²
Sol 4/20
Designed to encapsulate Mediterranean tranquillity, the Fort Cambridge luxury property in Ma…
$1,22M
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Types de propriétés en Central Region

penthouses
1 BHK
2 BHK
3 BHK
4 BHK

Caractéristiques des propriétés en Central Region, Malte

avec Terrasse
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller