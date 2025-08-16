Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartements à vendre en Msida, Malte

Penthouse 2 chambres dans Msida, Malte
Penthouse 2 chambres
Msida, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
A vendre dans le village recherché de Msida est ce tout nouveau complexe de logements près d…
Appartement 1 chambre dans Msida, Malte
Appartement 1 chambre
Msida, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Un appartement dans une zone de choix à Msida, près de Junior College. Idéal comme investiss…
Appartement 3 chambres dans Msida, Malte
Appartement 3 chambres
Msida, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Un nouveau développement à Msida, juste au coin de la promenade Ta Xbiex. L'appartement 4, l…
Penthouse 2 chambres dans Msida, Malte
Penthouse 2 chambres
Msida, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Un bloc neuf composé de deux penthouses de 2 chambres disponibles à Msida. Premier emplaceme…
Appartement 3 chambres dans Msida, Malte
Appartement 3 chambres
Msida, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
This Brand New Apartment in MSIDA is now up for sale. Property Comprice of An Open Plan Ki…
$282,161
Appartement 1 chambre dans Msida, Malte
Appartement 1 chambre
Msida, Malte
Chambres 1
Une sélection de 1/2/3 bed Appartement dans un emplacement privilégié à Msida, proche de tou…
Appartement 2 chambres dans Msida, Malte
Appartement 2 chambres
Msida, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Appartement neuf à Swatar, le logement se compose d'une grande cuisine ouverte / Vivre et sa…
Penthouse 1 chambre dans Msida, Malte
Penthouse 1 chambre
Msida, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Un Penthouse dans un quartier calme à Msida, mais proche de toutes commodités. L'hébergement…
Appartement 1 chambre dans Msida, Malte
Appartement 1 chambre
Msida, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Une Maisionette de 1 chambre à Msida très centrale et proche de toutes commodités. Cette pro…
Appartement 3 chambres dans Msida, Malte
Appartement 3 chambres
Msida, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Un appartement duplex de 3 chambres à Msida très central et proche de toutes commodités. Cet…
Appartement 1 chambre dans Msida, Malte
Appartement 1 chambre
Msida, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Un studio dans un quartier privilégié de Msida. Très central et proche de toutes les amenties
Appartement 2 chambres dans Msida, Malte
Appartement 2 chambres
Msida, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
This Brand New Apartment in MSIDA is now up for sale. Property Comprice of An Open Plan Ki…
$252,895
Appartement 2 chambres dans Msida, Malte
Appartement 2 chambres
Msida, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Un appartement de 2 chambres à Swatar. Cette propriété comprend une cuisine ouverte/séjour/s…
Appartement 2 chambres dans Msida, Malte
Appartement 2 chambres
Msida, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Un appartement de 2 chambres à Swatar. Cette propriété comprend une cuisine ouverte/séjour/s…
Appartement 3 chambres dans Msida, Malte
Appartement 3 chambres
Msida, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Un nouveau développement à Msida, juste au coin de la promenade Ta Xbiex. Maisonnette 1 - 3 …
Appartement 2 chambres dans Msida, Malte
Appartement 2 chambres
Msida, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Un choix d'appartements dans un très bon quartier à Msida. L'hébergement comprend une spacie…
Penthouse 2 chambres dans Msida, Malte
Penthouse 2 chambres
Msida, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Un Penthouse de 2 chambres à Msida très central et proche de toutes commodités. Cette propri…
Appartement 2 chambres dans Msida, Malte
Appartement 2 chambres
Msida, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Un appartement de 2 chambres à Swatar. Cette propriété comprend une cuisine ouverte/séjour/s…
Appartement 1 chambre dans Msida, Malte
Appartement 1 chambre
Msida, Malte
Chambres 1
Un choix de 3 appartements répartis sur cinq étages. Les appartements se composent de cuisin…
Appartement 2 chambres dans Msida, Malte
Appartement 2 chambres
Msida, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Un bloc entier composé de 3 x 2 chambres Appartements 2 x 1 chambre Appartements Penthouse d…
Appartement 2 chambres dans Msida, Malte
Appartement 2 chambres
Msida, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Un appartement de 2 chambres dans un quartier très calme à Msida mais proche de toutes commo…
Appartement 3 chambres dans Msida, Malte
Appartement 3 chambres
Msida, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Ce spacieux appartement de 3 chambres, 1 salle de bains à Msida est la location idéale. L'ap…
Penthouse 1 chambre dans Msida, Malte
Penthouse 1 chambre
Msida, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Ce magnifique Penthouse à Msida offre une vie luxueuse et moderne au cœur de Malte. Avec une…
Appartement 1 chambre dans Msida, Malte
Appartement 1 chambre
Msida, Malte
Chambres 1
Un choix de 1, 2 et 3 chambres à terminer en coque d'ici août 2021. Prix allant de 150k-200k Euro
Appartement 2 chambres dans Msida, Malte
Appartement 2 chambres
Msida, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
A vendre dans le village recherché de Msida sont ces 2 nouveaux complexes de logements près …
Penthouse 3 chambres dans Msida, Malte
Penthouse 3 chambres
Msida, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Magnifique coin Penthouse avec terrasse expansive et piscine* * Bienvenue dans votre pentho…
Penthouse 3 chambres dans Msida, Malte
Penthouse 3 chambres
Msida, Malte
Chambres 3
Un penthouse dans l'une des zones les plus désirées de Msida. Cette propriété de 3 chambres …
Appartement 3 chambres dans Msida, Malte
Appartement 3 chambres
Msida, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Ce spacieux appartement de 3 chambres, 2 salles de bains à Msida est la location idéale. Ave…
Appartement 2 chambres dans Msida, Malte
Appartement 2 chambres
Msida, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Un nouvel appartement smart 2 chambres à coucher très fini qui est à une minute de la mer. C…
Appartement 1 chambre dans Msida, Malte
Appartement 1 chambre
Msida, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Ce bloc moderne de Studio appartements est situé dans la zone souhaitable de Msida. Il offre…
