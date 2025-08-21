Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartements à vendre en Gzira, Malte

Penthouse 1 chambre dans Gzira, Malte
Penthouse 1 chambre
Gzira, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Les 2 dernières unités d'un Block prestigieux situé dans l'une des meilleures routes accessi…
Prix ​​sur demande
Appartement 1 chambre dans Gzira, Malte
Appartement 1 chambre
Gzira, Malte
Chambres 1
Un bloc entier situé dans le meilleur quartier de Gzira à seulement deux minutes du front de…
Prix ​​sur demande
Appartement 1 chambre dans Gzira, Malte
Appartement 1 chambre
Gzira, Malte
Chambres 1
Un rez de chaussée dans un petit bloc de 5 unités comprenant une cuisine, salon et salle à m…
Prix ​​sur demande
TekceTekce
Penthouse 1 chambre dans Gzira, Malte
Penthouse 1 chambre
Gzira, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Une sélection d'appartements et de penthouses plus grands que d'habitude dans ce nouveau dév…
Prix ​​sur demande
Appartement 2 chambres dans Gzira, Malte
Appartement 2 chambres
Gzira, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
AGENCE SOLE - Maisonette surélevée plus grande que d'habitude, située dans un quartier résid…
Prix ​​sur demande
Appartement 2 chambres dans Gzira, Malte
Appartement 2 chambres
Gzira, Malte
Chambres 2
Gzira - Nouveaux appartements de 2 chambres à coucher. Cuisine ouverte/séjour/salle à manger…
Prix ​​sur demande
Appartement 2 chambres dans Gzira, Malte
Appartement 2 chambres
Gzira, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Luxurieusement fini 3ème étage Appartement bénéficiant d'une vue spectaculaire de Tigne et V…
Prix ​​sur demande
Penthouse 2 chambres dans Gzira, Malte
Penthouse 2 chambres
Gzira, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Penthouse hautement fini dans la meilleure partie de Gzira avec une grande terrasse. Grand p…
Prix ​​sur demande
Appartement 2 chambres dans Gzira, Malte
Appartement 2 chambres
Gzira, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Les 2 dernières unités d'un Block prestigieux situé dans l'une des meilleures routes accessi…
Prix ​​sur demande
Appartement 3 chambres dans Gzira, Malte
Appartement 3 chambres
Gzira, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Située au cœur de Gzira, cette Maisonette bien conçue offre un espace généreux et un confort…
Prix ​​sur demande
Penthouse 1 chambre dans Gzira, Malte
Penthouse 1 chambre
Gzira, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Penthouse actuellement sur le plan d'être vendu hautement fini y compris les salles de bains…
Prix ​​sur demande
Penthouse 1 chambre dans Gzira, Malte
Penthouse 1 chambre
Gzira, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Ce penthouse entièrement fini offre une vie luxueuse avec une vue imprenable sur la mer pour…
Prix ​​sur demande
Penthouse 2 chambres dans Gzira, Malte
Penthouse 2 chambres
Gzira, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Premier emplacement au cœur de Gzira. Cuisine ouverte, salon et salle à manger offrant une …
Prix ​​sur demande
Appartement 1 chambre dans Gzira, Malte
Appartement 1 chambre
Gzira, Malte
Nombre de pièces 6
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Surface 97 m²
GZIRA - National Pool area. A welcoming highly finished Apartment, close to all amenities. E…
$283,661
Appartement 2 chambres dans Gzira, Malte
Appartement 2 chambres
Gzira, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Situé dans la ville animée de Gzira, cet appartement bien entretenu offre un aménagement pra…
Prix ​​sur demande
Appartement 1 chambre dans Gzira, Malte
Appartement 1 chambre
Gzira, Malte
Chambres 1
GZIRA - Nouveauté sur le marché, situé juste à côté du Strand, cette propriété fait partie d…
Prix ​​sur demande
Appartement 3 chambres dans Gzira, Malte
Appartement 3 chambres
Gzira, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Cet appartement récemment fini à Gzira offre le mélange parfait de design moderne et de fonc…
Prix ​​sur demande
Penthouse 2 chambres dans Gzira, Malte
Penthouse 2 chambres
Gzira, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Un Penthouse nouvellement construit situé dans ce quartier résidentiel calme à Gzira. L'hébe…
Prix ​​sur demande
Penthouse 2 chambres dans Gzira, Malte
Penthouse 2 chambres
Gzira, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Un penthouse aéré de 2 chambres entièrement meublé (nouvellement construit) comprenant le to…
Prix ​​sur demande
Appartement 2 chambres dans Gzira, Malte
Appartement 2 chambres
Gzira, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Un développement prestigieux situé au cœur de Gzira, jist off Le front de mer et l'île Manoe…
Prix ​​sur demande
Appartement 1 chambre dans Gzira, Malte
Appartement 1 chambre
Gzira, Malte
Chambres 1
Sliema Appartement d'une chambre au septième étage situé dans l'une des meilleures parties d…
Prix ​​sur demande
Appartement 2 chambres dans Gzira, Malte
Appartement 2 chambres
Gzira, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Situé dans un quartier central et bien relié, cet appartement de 2 chambres à Gzira offre un…
Prix ​​sur demande
Appartement 4 chambres dans Gzira, Malte
Appartement 4 chambres
Gzira, Malte
Chambres 4
Un appartement partiellement fini comprenant une cuisine, salon et salle à manger et 4 chambres
Prix ​​sur demande
Appartement dans Gzira, Malte
Appartement
Gzira, Malte
Maisonnettes 3 chambres lumineuses, 2 salles de bains modernes. Entrée privée , Jacuzzi exté…
Prix ​​sur demande
Penthouse 3 chambres dans Gzira, Malte
Penthouse 3 chambres
Gzira, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Penthouse à Gzira ! Situé à quelques minutes du survol Kappara et à seulement 5 minutes à pi…
Prix ​​sur demande
Appartement 1 chambre dans Gzira, Malte
Appartement 1 chambre
Gzira, Malte
Chambres 1
Un bloc entier d'appartements à Gzira composé de 5 unités - 4 appartements et un duplex pent…
Prix ​​sur demande
Appartement 2 chambres dans Gzira, Malte
Appartement 2 chambres
Gzira, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Situé au coeur du village, la propriété se compose d'une grande cuisine séjour, 2 chambres e…
Prix ​​sur demande
Penthouse 1 chambre dans Gzira, Malte
Penthouse 1 chambre
Gzira, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
This Penthouse in this sought after area of Gzira is now up for Sale.Property comprises of a…
$347,275
Appartement 4 chambres dans Gzira, Malte
Appartement 4 chambres
Gzira, Malte
Chambres 4
Gzira - Bonne zone. Appartement au quatrième étage ayant une grande cuisine, salon. 4 chambr…
Prix ​​sur demande
Appartement 1 chambre dans Gzira, Malte
Appartement 1 chambre
Gzira, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Sur le plan Gzira Appartement, actuellement 1 chambre mais peut être amélioré à 2 chambres. …
Prix ​​sur demande
