Appartements à vendre en Birkirkara, Malte

106 propriétés total trouvé
Appartement 1 chambre dans Birkirkara, Malte
Appartement 1 chambre
Birkirkara, Malte
Chambres 1
Un choix de 3 Maisonettes ayant une cuisine ouverte spacieuse / salon / salle à manger / 1/2…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Birkirkara, Malte
Appartement 2 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Une maisonnette de 2 chambres, principale avec salle de bains, salle de bains principale, et…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Birkirkara, Malte
Appartement 2 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Un appartement de 2 chambres à Birkirkara. Situé dans un quartier tout à fait proche de tout…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
AdriastarAdriastar
Appartement dans Birkirkara, Malte
Appartement
Birkirkara, Malte
N.A
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Birkirkara, Malte
Appartement 1 chambre
Birkirkara, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Un appartement à vendre forme coquille toujours en construction date d'échéance Juin 2022 . …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 5 chambres dans Birkirkara, Malte
Appartement 5 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Un nouveau bloc est actuellement terminé en mai 2021 dans la zone très recherchée de Swatar.…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Birkirkara, Malte
Appartement 2 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Situé dans cette zone recherchée de Fleur-De-Lys est ce développement intelligent, composé d…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Birkirkara, Malte
Appartement 2 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 2
Un appartement de 2 chambres au troisième étage servi avec ascenseur à vendre en forme de co…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Birkirkara, Malte
Appartement 1 chambre
Birkirkara, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Bloc de 3 unités avec accès ascenseur à tous les étages. Appartement au 3ème (étage supérieu…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans Birkirkara, Malte
Penthouse 3 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Penthouse en duplex avec espace aérien privé. Grand meublé 3 chambre double, large devant, d…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Birkirkara, Malte
Appartement 3 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 3
Un appartement entièrement meublé dans un emplacement assez au coeur de Birkirkara. Comprend…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement dans Birkirkara, Malte
Appartement
Birkirkara, Malte
Un nouvellement construit, 1er et 2 ème étage, appartements de 2 chambres, situé dans le qua…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Birkirkara, Malte
Appartement 3 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Découvrez le confort moderne dans cette résidence magnifiquement conçue de 3 chambres, avec …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 2 chambres dans Birkirkara, Malte
Penthouse 2 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Penthouse de 2 chambres situé dans ce quartier calme de Birkirkara. Shell par 31/3/2024, et …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans Birkirkara, Malte
Penthouse 3 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
A 3 chambres Penthouse à Birkirkara très central et proche de toutes les commodités encore d…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 2 chambres dans Birkirkara, Malte
Penthouse 2 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
QUATRIÈME FLOOR/RECEDED FLOOR - Se composera de 2 penthouses - 2 salles de bains - Plan ouve…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 1 chambre dans Birkirkara, Malte
Penthouse 1 chambre
Birkirkara, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
- Un Penthouse très lumineux dans une partie calme de Birkirkara (ancien quartier de l'églis…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Birkirkara, Malte
Appartement 2 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Un nouveau bloc est actuellement terminé en mai 2021 dans la zone très recherchée de Swatar.…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Birkirkara, Malte
Appartement 2 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Une Maisionette de 2 chambres à Birkirkara. Situé dans un quartier tout à fait proche de tou…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Birkirkara, Malte
Appartement 3 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Une sélection de 2/3 chambres Maisionettes à Birkirkara. Très central et proche de toutes co…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans Birkirkara, Malte
Penthouse 3 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Situé dans la ville centrale de Birkirkara, ce magnifique penthouse est l'occasion parfaite …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 2 chambres dans Birkirkara, Malte
Penthouse 2 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Un Penthouse de 2 chambres dans un quartier très central à Birkirkara proche de toutes commo…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans Birkirkara, Malte
Penthouse 3 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Un penthouse de deux étages, spacieux et très lumineux dans la partie centrale de Birkirkara…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Birkirkara, Malte
Appartement 3 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Élevé Maisonette entrée propre avec 3 chambres , Chambre principale ayant en-suite , deuxièm…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 1 chambre dans Birkirkara, Malte
Penthouse 1 chambre
Birkirkara, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
1chambre Penthouse avec grande cuisine et une terrasse très spacieuse, Prêt à emménager
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 2 chambres dans Birkirkara, Malte
Penthouse 2 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Centrale et proche de toutes commodités. Cette propriété se compose d'un plan ouvert/cuisine…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 5 chambres dans Birkirkara, Malte
Appartement 5 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
BLOCK of Apartments - Près de toutes commodités à distance de marche de l'église paroissiale…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Birkirkara, Malte
Appartement 3 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Un appartement plus grand que d'habitude, situé dans cette zone très recherchée de Birkirkar…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 1 chambre dans Birkirkara, Malte
Penthouse 1 chambre
Birkirkara, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Situé dans cette zone recherchée de Fleur-De-Lys est ce développement intelligent, composé d…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Birkirkara, Malte
Appartement 2 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Une sélection d'appartements 2 chambres, principale avec salle de bains, salle de bains prin…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
