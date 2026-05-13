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Appartements à vendre en Ta Xbiex, Malte

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Appartement 1 chambre dans Ta Xbiex, Malte
Appartement 1 chambre
Ta Xbiex, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Cette maisonnette unique dispose d'une chambre avec penderie une salle de bains principale e…
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Appartement 2 chambres dans Ta Xbiex, Malte
Appartement 2 chambres
Ta Xbiex, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Un appartement spacieux, coin premier étage situé dans cet emplacement privilégié à Ta' Xbie…
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Appartement 1 chambre dans Ta Xbiex, Malte
Appartement 1 chambre
Ta Xbiex, Malte
Chambres 1
Un choix de 1er étage 2ème étage 3ème étage 4ème étage ou 5ème étage appartements à partir d…
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AdriastarAdriastar
Appartement 2 chambres dans Ta Xbiex, Malte
Appartement 2 chambres
Ta Xbiex, Malte
Chambres 2
Un choix de cinq appartements neufs et hautement finis situés au 4ème et 5ème étage dans un …
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Penthouse 4 chambres dans Ta Xbiex, Malte
Penthouse 4 chambres
Ta Xbiex, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Penthouse design spacieux unique bénéficiant d'une vue exceptionnelle sur la Valette et Msid…
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Appartement 2 chambres dans Ta Xbiex, Malte
Appartement 2 chambres
Ta Xbiex, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Appartements de 2 chambres dans un quartier privilégié de Ta Xbiex très central et proche de…
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Kolasin ValleysKolasin Valleys
Appartement 1 chambre dans Ta Xbiex, Malte
Appartement 1 chambre
Ta Xbiex, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Une maisonnette Duplex de 1 chambre dans un quartier privilégié de Ta Xbiex très central et …
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Appartement 3 chambres dans Ta Xbiex, Malte
Appartement 3 chambres
Ta Xbiex, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Un bel appartement moderne bénéficiant d'une vue magnifique sur Ta Xbiex Marina et Valetta B…
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