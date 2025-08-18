Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartements à vendre en Central Region, Malte

Saint Julians
124
Sliema
131
Msida
53
Birkirkara
108
Penthouse 2 chambres dans Gzira, Malte
Penthouse 2 chambres
Gzira, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Ce magnifique penthouse de deux chambres offre un mélange parfait de confort moderne et de v…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Birkirkara, Malte
Appartement 3 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Cette maisonnette semi-détachée au premier étage dans le quartier résidentiel recherché de M…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans Balzan, Malte
Penthouse 3 chambres
Balzan, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Ce magnifique penthouse à Balzan est la propriété parfaite pour ceux qui cherchent une maiso…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Birkirkara, Malte
Appartement 1 chambre
Birkirkara, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Unités disponibles: 2, appartements de 1 chambre, 2, appartements de 2 chambres, 1, 2 chambr…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans San Gwann, Malte
Appartement 3 chambres
San Gwann, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Un nouveau développement à San Gwann, à distance de marche des magasins et de toutes commodi…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 1 chambre dans Birkirkara, Malte
Penthouse 1 chambre
Birkirkara, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Un Penthouse de 1 chambre à Birkirkara. Situé dans un quartier central et proche de toutes c…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Saint Julians, Malte
Appartement 3 chambres
Saint Julians, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Nouvellement construit très spacieux Appartement d'environ 260m2 dans ce complexe le plus pr…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans San Gwann, Malte
Appartement 2 chambres
San Gwann, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Un Appartement hautement fini dans un tout nouveau bloc, situé dans un très bon quartier à S…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Msida, Malte
Appartement 1 chambre
Msida, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Msida - Nouveau sur le marché une large gamme de 1, 2 & 3 chambres, maisonnettes, appartemen…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Msida, Malte
Appartement 1 chambre
Msida, Malte
Chambres 1
Une sélection de 1/2/3 bed Appartement dans un emplacement privilégié à Msida, proche de tou…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Gzira, Malte
Appartement 2 chambres
Gzira, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
AGENCE SOLE - Maisonette surélevée plus grande que d'habitude, située dans un quartier résid…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans Sliema, Malte
Penthouse 3 chambres
Sliema, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Luxe fini Penthouse dans un nouveau bloc avec vue sur la mer sur la promenade de Sliema Cons…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Birkirkara, Malte
Appartement 3 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Birkirkara Appartement de 3 chambres à coucher en vente fini sans portes et salles de bains.…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Sliema, Malte
Appartement 3 chambres
Sliema, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Ce bloc exclusif de vue sur la mer Appartements peuvent être trouvés dans l'un des endroits …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Sliema, Malte
Appartement 2 chambres
Sliema, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Sliema - Nouveauté sur le marché vient cette propriété désirable mise sur le front de Sliema…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Gzira, Malte
Appartement 2 chambres
Gzira, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Les 2 dernières unités d'un Block prestigieux situé dans l'une des meilleures routes accessi…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Sliema, Malte
Appartement 3 chambres
Sliema, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
POINT DE TIGNE Appartement de luxe situé dans une des principales destinations résidentielle…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Msida, Malte
Appartement 3 chambres
Msida, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
This Brand New Apartment in MSIDA is now up for sale. Property Comprice of An Open Plan Ki…
$282,161
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Gzira, Malte
Appartement 3 chambres
Gzira, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Une sélection d'appartements et de Penthouse sont offerts aux premiers acheteurs pour un nou…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans Saint Julians, Malte
Penthouse 3 chambres
Saint Julians, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Un Penthouse entièrement meublé situé dans un bon emplacement Dans st Julians bénéficiant d'…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Attard, Malte
Appartement 3 chambres
Attard, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Vous cherchez votre maison de rêve ? Ne cherchez pas plus loin ! Cette charmante Maisonette …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Sliema, Malte
Appartement 2 chambres
Sliema, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Nouvelle maisonnette moderne et entièrement climatisée située dans un quartier résidentiel c…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Sliema, Malte
Appartement 3 chambres
Sliema, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
A un of a Kind Fantastic Apartments LAST 3 situé dans un emplacement unique avec une vue fan…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans Saint Julians, Malte
Penthouse 3 chambres
Saint Julians, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Un Penthouse hautement fini situé dans cette zone très recherchée de St Julians Hébergement …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Attard, Malte
Appartement 2 chambres
Attard, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Une sélection d'appartements de 2 chambres situé à proximité de toutes les commodités dans l…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Gzira, Malte
Appartement 2 chambres
Gzira, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Cet élégant appartement au 2ème étage de Gzira offre un style de vie confortable et pratique…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Gzira, Malte
Appartement 2 chambres
Gzira, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Un appartement spacieux au premier étage situé dans un très bon emplacement à Gzira L'héberg…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Saint Julians, Malte
Appartement 1 chambre
Saint Julians, Malte
Chambres 1
St Julian's - 3 Penthouses avec espace aérien environ 1200 m2 avec le potentiel de construir…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans Saint Julians, Malte
Penthouse 3 chambres
Saint Julians, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Un penthouse de 3 chambres situé dans un excellent quartier de Ta Giorni St Julians, parfait…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Sliema, Malte
Appartement 1 chambre
Sliema, Malte
Chambres 1
Maisonette au rez-de-chaussée dans la zone très recherchée comprenant d'une cuisine ouverte …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande

