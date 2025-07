Immobilier commercial Parka Kvartāls

Apportez de l'harmonie dans votre vie avec une maison au Parka Kvartāls. Le nouveau projet résidentiel, qui combine des bâtiments modernes, des arbres centenaires et la proximité de la nature, offre la possibilité de vivre dans un environnement unique entouré de tilleuls, d'érables et d'autres essences d'arbres de valeur. Parka Kvartāls est le choix idéal pour tous – que ce soit pour les célibataires, les couples ou les jeunes familles. Le projet fusionne l'architecture moderne avec les trésors de la nature, fournissant un environnement de vie sûr et confortable. Excellentes conditions de vie: Situation privilégiée à proximité du centre-ville – à seulement 15 minutes en voiture. Des fenêtres spacieuses, une lumière naturelle abondante et une vue imprenable sur les environs. Balcons et jardins privés – chaque appartement a son propre coin pour la détente, où vous pourrez profiter de la proximité des arbres et des espaces verts. Des espaces paysagers et des parcs accessibles, qui créeront la paix et l'harmonie. Écoles à proximité, jardins d'enfants, épiceries et plusieurs zones vertes locales. Idyllic Bišumuiža quartier proche des maisons. Le projet a été développé par des promoteurs immobiliers estoniens en collaboration avec les meilleurs architectes lettons. C'est un environnement de vie conçu pour une vie durable et de haute qualité. Le parc Kvartāls offre quatre bâtiments de plusieurs étages, chacun avec quatre étages. Les grandes fenêtres assurent un excellent éclairage, tandis que les environs offrent une nature inoubliable juste à l'extérieur de votre fenêtre. Les arbres majestueux à proximité, comme le tilleul, l'érable et le chêne, constituent une aura unique et font partie du patrimoine local que nous nous engageons à préserver. Le nouveau projet "Parka Kvartāls" offre à ses clients la possibilité de choisir parmi trois types de finitions avant d'acheter un appartement, leur permettant ainsi d'adapter leur choix à leur personnalité individuelle et à leurs préférences en matière de design d'intérieur. Appartements à Riga sont disponibles avec trois options d'arrivée: Ivoire (inclus dans le prix), Onyx (inclus dans le prix), ou Luxe (avec supplément). En vivant dans le parc Kvartāls, vous apprécierez non seulement les espaces de vie modernes, mais aussi la proximité de la nature, qui crée la véritable harmonie et la paix.