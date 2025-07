Immobilier commercial Dubultu Breeze

Cet appartement moderne, entièrement rénové, est situé dans un bâtiment bien entretenu à Jūrmala, à Slokas iela 55A. L'appartement est vendu avec des murs blancs, permettant aux nouveaux propriétaires de concevoir l'intérieur selon leurs préférences. Le bâtiment a été entièrement rénové, avec une façade isolée offrant une excellente efficacité énergétique. L'appartement dispose de nouveaux services publics, y compris un système de chauffage avec des compteurs individuels, permettant un contrôle précis de la consommation d'énergie. Des fenêtres économes en énergie et l'utilisation de matériaux de finition intérieure de haute qualité rendent l'appartement confortable et économique tout au long de l'année. La superficie de l'appartement varie de 32,3 m2 à 58,6 m2. En plus du prix de l'appartement, il y a un supplément de 5000 EUR pour une place de parking dans une zone sécurisée et 7000 EUR pour une chambre multifonctionnelle au sous-sol. L'appartement est situé dans un quartier calme et verdoyant, avec un accès très pratique à l'infrastructure de la ville. À proximité, vous trouverez des magasins, des écoles, des jardins d'enfants et des parcs, et la plage est à quelques minutes. Les transports en commun sont à seulement quelques minutes à pied, offrant un accès facile au centre-ville de Jūrmala ou aux villes voisines. Cet appartement est idéal pour les jeunes familles ou comme un investissement dans l'immobilier. L'appartement ne peut être vu que par arrangement préalable. Veuillez nous contacter pour plus d'informations ou pour planifier une consultation.