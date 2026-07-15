Centre d'affaires Preses Nama Kvartāls

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
Preses Nama Kvartāls – Rigas Nouveau quartier central des affaires
Preses Nama Kvartāls est le développement mixte le plus ambitieux de Riga, avec un investissement total d'environ 500 millions d'euros. Il est prévu de transformer la banque gauche de la ville en un centre d'affaires et d'innovation.
Espaces et infrastructures disponibles :
Zone admissible : Nous offrons des bureaux de classe A flexibles de 200 à 2 500 m2.
Centre d'affaires : 26 000 m2 d'espace de travail ultramoderne.
Multifonctionnalité : Tour résidentielle de 23 étages, hôtel, éducation et établissements de soins.
Connectivité : Un bâtiment multifonctionnel avec plus de 1000 places de stationnement et une infrastructure de recharge EV étendue.
Espace extérieur: 14 000 m2 de zones paysagées pour les loisirs et l'usage public.
Durabilité : Tous les bâtiments sont conçus selon des normes énergétiques proches de zéro avec la certification BREEAM, assurant un environnement durable et des coûts opérationnels optimisés.
Caractéristiques de la propriété
Paramètres de propriété
L'année de construction
2026
Localisation sur la carte
Riga, Lettonie
Éducation
Alimentation et boissons
Finances
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour