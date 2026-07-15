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Centre d'affaires Preses Nama Kvartāls

Riga, Lettonie
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ID: 35091
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 1551
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 09/04/2026

Emplacement

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  • Pays
    Lettonie
  • Ville
    Riga
  • Adresse
    Balasta dambis, 2 k 2

À propos du complexe

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Preses Nama Kvartāls – Rigas Nouveau quartier central des affaires Preses Nama Kvartāls est le développement mixte le plus ambitieux de Riga, avec un investissement total d'environ 500 millions d'euros. Il est prévu de transformer la banque gauche de la ville en un centre d'affaires et d'innovation. Espaces et infrastructures disponibles : Zone admissible : Nous offrons des bureaux de classe A flexibles de 200 à 2 500 m2. Centre d'affaires : 26 000 m2 d'espace de travail ultramoderne. Multifonctionnalité : Tour résidentielle de 23 étages, hôtel, éducation et établissements de soins. Connectivité : Un bâtiment multifonctionnel avec plus de 1000 places de stationnement et une infrastructure de recharge EV étendue. Espace extérieur: 14 000 m2 de zones paysagées pour les loisirs et l'usage public. Durabilité : Tous les bâtiments sont conçus selon des normes énergétiques proches de zéro avec la certification BREEAM, assurant un environnement durable et des coûts opérationnels optimisés.

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026

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Riga, Lettonie
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