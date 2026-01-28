  1. Realting.com
  2. Lettonie
  3. Riga
  4. Centre d'affaires Dzirnavu street 57

Centre d'affaires Dzirnavu street 57

Riga, Lettonie
depuis
$298
;
7
Laisser une demande
ID: 33220
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 266
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 28/01/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Lettonie
  • Ville
    Riga

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Русский Русский
Il est loué à une variété de bureaux élégants dans la rue Mill 57, façades de maisons, avec entrée de la rue. Toutes les chambres ont été récemment faites dans des réparations cosmétiques de haute qualité. 1. le rez-de-chaussée du bâtiment est le gardien de sécurité 24 heures sur 24 24 et 24 heures sur 24 et la surveillance vidéo est effectuée à travers le périmètre du bâtiment. La cour est située près du parking EuroPark, plusieurs succursales bancaires, les transports en commun, les magasins. Les frais de gestion sont de 1EUR/m2. Prix: Les bureaux peuvent louer de 7,50 EUR/m2 à 82 EUR/m2 + TVA

Localisation sur la carte

Riga, Lettonie
Éducation

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Centre d'affaires Unimarine Business Center
Riga, Lettonie
depuis
$3,349
Centre d'affaires MCITY ĢERTRŪDES
Riga, Lettonie
depuis
$733
Centre d'affaires Telegraph Offices
Riga, Lettonie
depuis
$5,34M
Centre d'affaires P83 biroju centrs
Riga, Lettonie
depuis
$4,793
Centre d'affaires Barons Kvartāls
Riga, Lettonie
depuis
$314
Vous regardez
Centre d'affaires Dzirnavu street 57
Riga, Lettonie
depuis
$298
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Centre d'affaires Ģertūdes 10/12
Centre d'affaires Ģertūdes 10/12
Centre d'affaires Ģertūdes 10/12
Centre d'affaires Ģertūdes 10/12
Centre d'affaires Ģertūdes 10/12
Afficher tout Centre d'affaires Ģertūdes 10/12
Centre d'affaires Ģertūdes 10/12
Riga, Lettonie
depuis
$593
L'année de construction 2017
Ce bâtiment unique en son genre a été conçu par les architectes Shells et Shafles et construit dès 1903 sur ordre d'un marchand K. Tupikov. La reconstruction de la maison n'était pas moins grandiose. L'avant du bâtiment a été entièrement restauré, les moulures de plafond ont été rénovées, le…
Agence
REALAT real estate
Laisser une demande
Centre d'affaires Unimarine Business Center
Centre d'affaires Unimarine Business Center
Centre d'affaires Unimarine Business Center
Centre d'affaires Unimarine Business Center
Centre d'affaires Unimarine Business Center
Afficher tout Centre d'affaires Unimarine Business Center
Centre d'affaires Unimarine Business Center
Riga, Lettonie
depuis
$3,349
Unimarine Business Centre est le deuxième projet réussi de centre commercial et d'affaires mis en œuvre par Unimars sur la rue Duntes. Le bâtiment moderne de six étages est caractérisé par un style raffiné et répond à tous les critères internationaux pour les immeubles de bureaux de classe A…
Agence
REALAT real estate
Laisser une demande
Centre d'affaires Biroji Katlakalna 9
Centre d'affaires Biroji Katlakalna 9
Centre d'affaires Biroji Katlakalna 9
Centre d'affaires Biroji Katlakalna 9
Riga, Lettonie
depuis
$157
Le bâtiment de bureaux du 9 rue Katlakalna offre un excellent emplacement stratégique, adjacent au pont Sud avec une bonne accessibilité des transports en commun. Ce bâtiment moderne offre divers espaces de bureaux adaptés aux différents besoins de l'entreprise. Ici, les clients trouveront …
Agence
REALAT real estate
Laisser une demande
Realting.com
Aller