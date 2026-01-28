Centre d'affaires Dzirnavu street 57

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Il est loué à une variété de bureaux élégants dans la rue Mill 57, façades de maisons, avec entrée de la rue. Toutes les chambres ont été récemment faites dans des réparations cosmétiques de haute qualité. 1. le rez-de-chaussée du bâtiment est le gardien de sécurité 24 heures sur 24 24 et 24 heures sur 24 et la surveillance vidéo est effectuée à travers le périmètre du bâtiment. La cour est située près du parking EuroPark, plusieurs succursales bancaires, les transports en commun, les magasins. Les frais de gestion sont de 1EUR/m2.
Prix:
Les bureaux peuvent louer de 7,50 EUR/m2 à 82 EUR/m2 + TVA
Localisation sur la carte
Riga, Lettonie
