Centre d'affaires Brīvības 171

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
La zone est fermée sur deux niveaux : 33 62 voitures au niveau du sous-sol et 29 sièges au niveau du premier étage. Dans tout le bâtiment sont fournis la climatisation et la ventilation. Chauffage central, radiateurs avec thermostat dans toutes les chambres. Chaque bureau dispose de compteurs d'électricité et d'eau. Le bâtiment est doté d'une sécurité physique 24 heures sur 24 et d'une vidéosurveillance des espaces publics dans et autour du périmètre du bâtiment. Chaque locataire est sécurisé dans l'Office avec une clé magnétique. Et chaque locataire est une cuisine pieklūv et des toilettes à chaque étage. Des balcons et des terrasses sont disponibles dans les bâtiments 4, 5 et 6. Les locataires et les clients du bâtiment sont équipés de deux ascenseurs à grande vitesse. Ouverture des fenêtres à chaque étage. Et chaque locataire est offert pour un design de bureau personnalisé et efficace.
"Liberté 171" est situé à la rue de la liberté et la rue Indrān, dans le centre de la ville, à cinq minutes de la vieille ville et à proximité du pont aérien VEF. Le bâtiment est situé dans une zone avec un réseau de transport public bien développé qui permet d'accéder facilement au bâtiment de tous les côtés de la ville. A proximité se trouve également une gare ferroviaire sur le Zemitān.
Disponible à partir de 273,5 m2. -465 m2.
Localisation sur la carte
Riga, Lettonie
Éducation
Soins de santé
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour