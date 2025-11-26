  1. Realting.com
  2. Lettonie
  3. Riga
  4. Centre d'affaires Brīvības 171

Centre d'affaires Brīvības 171

Riga, Lettonie
depuis
$3,198
;
17
ID: 8638
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 200
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 25/11/2025

Emplacement

  • Pays
    Lettonie
  • Ville
    Riga

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2006

À propos du complexe

La zone est fermée sur deux niveaux : 33 62 voitures au niveau du sous-sol et 29 sièges au niveau du premier étage. Dans tout le bâtiment sont fournis la climatisation et la ventilation. Chauffage central, radiateurs avec thermostat dans toutes les chambres. Chaque bureau dispose de compteurs d'électricité et d'eau. Le bâtiment est doté d'une sécurité physique 24 heures sur 24 et d'une vidéosurveillance des espaces publics dans et autour du périmètre du bâtiment. Chaque locataire est sécurisé dans l'Office avec une clé magnétique. Et chaque locataire est une cuisine pieklūv et des toilettes à chaque étage. Des balcons et des terrasses sont disponibles dans les bâtiments 4, 5 et 6. Les locataires et les clients du bâtiment sont équipés de deux ascenseurs à grande vitesse. Ouverture des fenêtres à chaque étage. Et chaque locataire est offert pour un design de bureau personnalisé et efficace. "Liberté 171" est situé à la rue de la liberté et la rue Indrān, dans le centre de la ville, à cinq minutes de la vieille ville et à proximité du pont aérien VEF. Le bâtiment est situé dans une zone avec un réseau de transport public bien développé qui permet d'accéder facilement au bâtiment de tous les côtés de la ville. A proximité se trouve également une gare ferroviaire sur le Zemitān. Disponible à partir de 273,5 m2. -465 m2.

Localisation sur la carte

Riga, Lettonie
Éducation
Soins de santé

