Centre d'affaires Delu 4

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Projet: Grande reconstruction d'un bâtiment industriel historique en un centre de bureaux de classe A.
Superficie: Surface totale laisable ~12,000 m2 (plaques d'étage jusqu'à 2.000 m2, divisible de 330 m2).
Location: Env. 16,00 EUR/m2 (inclut l'aménagement selon les besoins du locataire).
Frais de service: ~2.50 EUR/m2 + services publics.
Durabilité: BREEAM la certification en service, Centrale solaire sur le toit de 180 kW, régulation du climat moderne.
Équipements: Nouveau parking multi-étages (50 EUR/espace), pont piétonnier jusqu'au centre académique LU, restaurant "Daily", salle de gym, recharge EV.
Disponibilité: La reconstruction complète est prévue pour l'été 2025.
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Riga, Lettonie
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