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Centre d'affaires Delu 4

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ID: 34988
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 1546
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Dernière actualisation: 23/03/2026

Emplacement

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  • Pays
    Lettonie
  • Ville
    Riga
  • Adresse
    Mukusalas iela, 42 d

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2025

À propos du complexe

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Projet: Grande reconstruction d'un bâtiment industriel historique en un centre de bureaux de classe A. Superficie: Surface totale laisable ~12,000 m2 (plaques d'étage jusqu'à 2.000 m2, divisible de 330 m2). Location: Env. 16,00 EUR/m2 (inclut l'aménagement selon les besoins du locataire). Frais de service: ~2.50 EUR/m2 + services publics. Durabilité: BREEAM la certification en service, Centrale solaire sur le toit de 180 kW, régulation du climat moderne. Équipements: Nouveau parking multi-étages (50 EUR/espace), pont piétonnier jusqu'au centre académique LU, restaurant "Daily", salle de gym, recharge EV. Disponibilité: La reconstruction complète est prévue pour l'été 2025.

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Riga, Lettonie
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