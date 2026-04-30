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Centre d'affaires Miera 1 (M1)

Riga, Lettonie
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ID: 34989
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 1547
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 29/04/2026

Emplacement

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  • Pays
    Lettonie
  • Ville
    Riga
  • Adresse
    Miera iela, 61 k 1

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026

À propos du complexe

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Projet : Développement Premium (2025/2026) combinant durabilité de haut niveau et architecture futuriste. Superficie: Superficie totale ~11,000 m2. Plaque de plancher typique ~1 500 m2. Location: ~16.00 – 18.00 EUR/m2 + TVA. Frais de service: triple Net, environ 2,50 EUR/m2 + utilitaires. Durabilité: BREEAM Excellente certification, panneaux solaires, récupération d'air et systèmes de construction intelligents. Équipements: Terrasse sur le toit paysagé avec vue sur la ville, parking à vélo avec douches, vaste parking souterrain. Lieu: Intersection des rues Miera et Brivibas – un centre d'affaires prestigieux avec d'excellentes liaisons de transport.

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Riga, Lettonie
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