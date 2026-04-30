Centre d'affaires Miera 1 (M1)

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Projet : Développement Premium (2025/2026) combinant durabilité de haut niveau et architecture futuriste.
Superficie: Superficie totale ~11,000 m2. Plaque de plancher typique ~1 500 m2.
Location: ~16.00 – 18.00 EUR/m2 + TVA.
Frais de service: triple Net, environ 2,50 EUR/m2 + utilitaires.
Durabilité: BREEAM Excellente certification, panneaux solaires, récupération d'air et systèmes de construction intelligents.
Équipements: Terrasse sur le toit paysagé avec vue sur la ville, parking à vélo avec douches, vaste parking souterrain.
Lieu: Intersection des rues Miera et Brivibas – un centre d'affaires prestigieux avec d'excellentes liaisons de transport.
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Riga, Lettonie
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