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Immobilier commercial

Spunciems, Lettonie
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ID: 34977
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 1544
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 17/03/2026

Emplacement

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  • Pays
    Lettonie
  • Région
    Marupes novads
  • Ville
    Salas pagasts
  • Village
    Spunciems
  • Adresse
    Griki, Sila iela, 36

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026

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Spunciems, Lettonie
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