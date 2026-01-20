  1. Realting.com
  Lettonie
  Riga
  Immobilier commercial Shefela Nams

Immobilier commercial Shefela Nams

Riga, Lettonie
Prix ​​sur demande
10
ID: 25135
Dernière actualisation: 20/01/2026

Emplacement

  Pays
    Lettonie
  Ville
    Riga

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  L'année de construction
    L'année de construction
    2025

À propos du complexe

"Scheffel House" est un charmant bâtiment résidentiel Art Nouveau situé au 5 rue Baznīcas, construit en 1907 selon un design de Friedrich Scheffel. La propriété se compose de deux bâtiments - un devant et une maison de cour, et bien que l'espace disponible et la fourniture d'appartements dans les deux bâtiments diffèrent, ils sont unis par un potentiel élevé, en raison à la fois de l'emplacement central près du Monument de la liberté et du Cabinet des ministres, et la valeur historique et architecturale du bâtiment. Le bâtiment avant propose des appartements de 50 à 140 m2. Ces habitations sont décorées avec des preuves historiques uniques - parquet en bois et ornements de plafond, vitraux originaux et escaliers en bois sculpté dans les escaliers. Ces appartements sont offerts dans leur état actuel afin que les nouveaux propriétaires ne soient pas privés de la possibilité de remodeler les chambres et ainsi préserver les détails authentiques. La façade offre également un choix de deux logements exceptionnels aux 3ème et 4ème étages, qui ont des balcons romantiques face à la rue Baznīcas. Les résidents des deux bâtiments bénéficieront également d'avantages partagés. Par exemple, vous pourrez acheter des salles de rangement, utiliser le local à vélos et une buanderie dédiée. La Courtyard House propose des appartements blancs de 15 à 40 m2. Les appartements disposent d'un chauffage par le sol avec un système de récupération de chaleur et un ascenseur. Selon les promoteurs, ces propriétés seront excellentes à des fins d'investissement avec un potentiel sur le marché de la location, et peuvent également être la première maison pour une personne jeune et dynamique

Localisation sur la carte

Riga, Lettonie
Éducation

Immobilier commercial Shefela Nams
Riga, Lettonie
Prix ​​sur demande
