  1. Realting.com
  2. Italie
  3. Ligurie
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Ligurie, Italie

Sanremo
26
Bordighera
21
Imperia
14
Alassio
10
149 propriétés total trouvé
Maison dans Merlungo, Italie
Maison
Merlungo, Italie
Surface 320 m²
Italie. La côte ligurienne. Vente d'une maison de campagne sur l'élite de la côte ligurienne…
$1,05M
Villa 11 chambres dans Camogli, Italie
Villa 11 chambres
Camogli, Italie
Chambres 11
Nombre de salles de bains 1
Surface 477 m²
CAMOLI (Ligurie)// 3 Villas et Maison d'hôtes // 9.000 m2 Terrain // Vue sur la mer // Place…
$9,30M
Villa 6 chambres dans Alassio, Italie
Villa 6 chambres
Alassio, Italie
Chambres 6
Nombre de salles de bains 9
Surface 500 m²
La villa offre une vue panoramique sur la pittoresque baie d'Alassio.Plongée dans un grand p…
$4,59M
AdriastarAdriastar
Villa 4 chambres dans Santa Margherita Ligure, Italie
Villa 4 chambres
Santa Margherita Ligure, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 275 m²
Nombre d'étages 3
Santa Margherita Ligure – Appartement prestigieux dans une villa d'époque avec jardin et ter…
$2,28M
Villa 4 chambres dans Camogli, Italie
Villa 4 chambres
Camogli, Italie
Nombre de pièces 11
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 300 m²
Nombre d'étages 3
A vendre à Camogli – Villa exclusive avec vue imprenable sur la mer au coeur du parc Portofi…
$3,39M
Villa 3 chambres dans Vintimille, Italie
Villa 3 chambres
Vintimille, Italie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 450 m²
La villa, située sur le pittoresque Capo Mortola, à quelques pas de la frontière française e…
$5,00M
AtlantaAtlanta
Villa 3 chambres dans Arenzano, Italie
Villa 3 chambres
Arenzano, Italie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 380 m²
De nouvelles villas en Ligurie sont situées dans la pinède d'Arenzano, sur le territoire du …
$1,81M
Villa 4 chambres dans Loano, Italie
Villa 4 chambres
Loano, Italie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 365 m²
Villa séparée de quatre niveaux à Borghetto Santo Spirito.L'entrée principale se trouve au p…
$1,15M
Villa 5 chambres dans Ospedaletti, Italie
Villa 5 chambres
Ospedaletti, Italie
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 500 m²
Ospedaletti Projet de villa 500 m2 // Terrain 3.000 m2 // 5 chambres // 5 salles de bains //…
$2,32M
Vienna PropertyVienna Property
Villa 4 chambres dans Vallebona, Italie
Villa 4 chambres
Vallebona, Italie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 350 m²
La villa en Ligurie est située dans un bel endroit pittoresque, parmi les collines verdoyant…
$758,138
Villa 6 chambres dans Andora, Italie
Villa 6 chambres
Andora, Italie
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 250 m²
Nombre d'étages 2
Villa en construction sur la mer près d'Andora (Ligurie) à quelques mètres de la plage.Andor…
$2,90M
Villa 20 chambres dans Alassio, Italie
Villa 20 chambres
Alassio, Italie
Chambres 20
Nombre de salles de bains 20
Surface 1 300 m²
Villa historique de luxe dans l'un des endroits les plus célèbres de l'ouest de la Riviera L…
$17,43M
Villa 4 chambres dans Portovenere, Italie
Villa 4 chambres
Portovenere, Italie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
Sol 2
PORTOVENERE (LA SPECIA) // 100 M2 superficie // SOLARIUM 40 M2 // 4 chambres // 2 salles de …
$1,22M
Villa 6 chambres dans Portofino, Italie
Villa 6 chambres
Portofino, Italie
Chambres 6
Nombre de salles de bains 4
Surface 400 m²
PORTOFINO (Ligurie) // PRINCIPAL VILLA 400 KV M // ORANGERY // PARTIE DE 25 000 KV M // PRIS…
$9,30M
Villa 6 chambres dans Rapallo, Italie
Villa 6 chambres
Rapallo, Italie
Chambres 6
Nombre de salles de bains 5
Surface 310 m²
Nombre d'étages 3
Belle villa à San Michele di Pagana à quelques minutes des centres historiques de Santa Marg…
$2,90M
Villa 4 chambres dans Ligurie, Italie
Villa 4 chambres
Ligurie, Italie
Chambres 4
Surface 330 m²
Maison en Ligurie avec vue sur la mer dans la municipalité de Soldano, dans la province d'Im…
$1,12M
Villa 5 chambres dans Arenzano, Italie
Villa 5 chambres
Arenzano, Italie
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 290 m²
Nombre d'étages 3
La villa est située dans la partie la plus prestigieuse d'Arenzano, à quelques pas des plage…
$1,75M
Villa 4 chambres dans Sanremo, Italie
Villa 4 chambres
Sanremo, Italie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 347 m²
$2,45M
Villa 3 chambres dans Sanremo, Italie
Villa 3 chambres
Sanremo, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 141 m²
LH-2V40. Вилла в продаже в Сан-PемоДом с видом на море в продаже в Сан-Ремо, Лигурия, Итали…
$326,947
Villa 4 chambres dans La Serra, Italie
Villa 4 chambres
La Serra, Italie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Surface 300 m²
KK-280416-8. Вилла класса люкс, расположенная в городке в ЛеричиВилла класса люкс, расположе…
$5,67M
Villa 4 chambres dans Imperia, Italie
Villa 4 chambres
Imperia, Italie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Surface 140 m²
AS-VA-310. Вилла (продажа) » Италия » Лигурия » ИмперияВилла Гардения. Резиденциальная зона …
$751,977
Villa 5 chambres dans Imperia, Italie
Villa 5 chambres
Imperia, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 274 m²
KK-6V55. Продается один блок современной дуплекс-виллы с бассейномВ районе очаровательного г…
$512,216
Villa 5 chambres dans Andora, Italie
Villa 5 chambres
Andora, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 450 m²
KK-070715-5. Престижная вилла класса люкс в резиденциальной зоне Андоры (Лигурия) ПинамареПр…
$3,81M
Villa 3 chambres dans La Serra, Italie
Villa 3 chambres
La Serra, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 200 m²
KK-190317. Новая вилла модерн в Леричи. ЛигурияВ Леричи продается Вилла "Venere Azzurra" пос…
$2,83M
Villa 5 chambres dans Finale Ligure, Italie
Villa 5 chambres
Finale Ligure, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 430 m²
KK-1265-Ian. Великолепная вилла класса люксВеликолепная вилла класса люкс постройки конца 90…
$4,73M
Villa 5 chambres dans Sanremo, Italie
Villa 5 chambres
Sanremo, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 500 m²
KK-280416-1. Вилла с потрясающем видом на море и город СанремоВилла «Аврора» выполнена в нео…
$6,54M
Villa 3 chambres dans Diano Arentino, Italie
Villa 3 chambres
Diano Arentino, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 195 m²
KK-. Очаровательная вилла новой постройкиЭта очаровательная вилла новой постройки в продаже …
$534,013
Villa 3 chambres dans Cervo, Italie
Villa 3 chambres
Cervo, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 175 m²
KK-020317-2. Комплекс новых вил » Италия » Лигурия » ЧервоКомплекс из 6 вилл в 1.7 км на авт…
$1,47M
Villa 3 chambres dans Bordighera, Italie
Villa 3 chambres
Bordighera, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 150 m²
LH-5V01. Продажа вилл-новостроек у моря в Италии, Лиурия, БордигераВ тихом и спокойном район…
$599,402
Villa 2 chambres dans Sanremo, Italie
Villa 2 chambres
Sanremo, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 280 m²
KK-V274. Очаровательная новая вилла в стиле прованс в Сан-РемоОчаровательная новая вилла в с…
$2,29M
Types de propriétés en Ligurie

villas

Caractéristiques des propriétés en Ligurie, Italie

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
