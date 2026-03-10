Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Italie
  3. Sanremo
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Sanremo, Italie

villas
26
27 propriétés total trouvé
Villa 4 chambres dans Sanremo, Italie
Villa 4 chambres
Sanremo, Italie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 347 m²
$2,44M
Maison 4 chambres dans Poggio di Sanremo, Italie
Maison 4 chambres
Poggio di Sanremo, Italie
Nombre de pièces 7
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 1 000 m²
Nombre d'étages 2
Magnifique villa indépendante à Sanremo, à Poggio Sanremo, à 8 km du casino.Nous vous propos…
$823,980
Your Invest Home
English, Русский, Deutsch, Polski, Italiano
Villa 5 chambres dans Sanremo, Italie
Villa 5 chambres
Sanremo, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 500 m²
FP-T807. Вилла (продажа) » Италия » Лигурия » Сан-PемоВилла «Аврора» выполнена в неоклассиче…
$6,43M
Red Feniks Montenegro
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
OneOne
Villa 4 chambres dans Sanremo, Italie
Villa 4 chambres
Sanremo, Italie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Surface 200 m²
KK-VMA99. Санремо, вилла с видом на мореЗона Сан Лоренцо, недалеко от центра и в 2,5 км от м…
$1,08M
Red Feniks Montenegro
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 4 chambres dans Sanremo, Italie
Villa 4 chambres
Sanremo, Italie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Surface 300 m²
KK-V265. Вилла в Сан-Ремо в резиденциальном районеСан-Ремо в резиденциальном районе, недалек…
$1,08M
Red Feniks Montenegro
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 4 chambres dans Sanremo, Italie
Villa 4 chambres
Sanremo, Italie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Surface 180 m²
PO-270317. Элитная вилла в Сан-Ремо. ИталияВилла находиться в элитном районе, общая площадь …
$1,69M
Red Feniks Montenegro
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 3 chambres dans Sanremo, Italie
Villa 3 chambres
Sanremo, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 360 m²
KK-280416-2. Вилла на продажу в городе Сан-РемоНовая вилла в Санремо,построенная 8 лет назад…
$2,72M
Red Feniks Montenegro
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 5 chambres dans Sanremo, Italie
Villa 5 chambres
Sanremo, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 290 m²
LH-2V07. Вилла у моря в Италии, Лигурия, Сан-РемоВсего в нескольких минутах ходьбы от пляжей…
$2,18M
Red Feniks Montenegro
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 5 chambres dans Sanremo, Italie
Villa 5 chambres
Sanremo, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 1 150 m²
LH-2V87. Купить виллу в Сан-Ремо - уникальная историческая вилла в Сан-РемоСразу за набереж…
$4,90M
Red Feniks Montenegro
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 5 chambres dans Sanremo, Italie
Villa 5 chambres
Sanremo, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 2 200 m²
KK-2V36. Уникальная историчекая вилла в Сан РемоВ столице Итальянской Ривьеры, знаменитом ку…
$6,87M
Red Feniks Montenegro
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 2 chambres dans Sanremo, Italie
Villa 2 chambres
Sanremo, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 600 m²
KK-218. Роскошная трехуровневая вилла 600квм в 250 метрах от моряРоскошная трехуровневая вил…
$3,81M
Red Feniks Montenegro
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 5 chambres dans Sanremo, Italie
Villa 5 chambres
Sanremo, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 340 m²
LH-2V17. Вилла с видом на море в Италии, Лигурия, Сан-РемоВ одном из наиболее престижных рай…
$1,36M
Red Feniks Montenegro
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 3 chambres dans Sanremo, Italie
Villa 3 chambres
Sanremo, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 600 m²
DH-689. Вилла в Сан-Ремо. Лигурия. ИталияСрочная продажа виллы в Сан-Ремо. Находится на перв…
$3,81M
Red Feniks Montenegro
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 4 chambres dans Sanremo, Italie
Villa 4 chambres
Sanremo, Italie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Surface 300 m²
LH-2v05. Вилла в Италии, Лигурия - вилла на море в Сан-РемоВсего в 30 м от знаменитой велоси…
$1,53M
Red Feniks Montenegro
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 4 chambres dans Sanremo, Italie
Villa 4 chambres
Sanremo, Italie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Surface 300 m²
LH-2V06. Вилла с видом на море в Сан-Ремо, Лигурия, ИталияВилла расположена всего в 700 метр…
$1,63M
Red Feniks Montenegro
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 3 chambres dans Sanremo, Italie
Villa 3 chambres
Sanremo, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 300 m²
KK-020317-5. Вилла (продажа) » Италия » Лигурия » Сан-PемоВилла 300квм на 3-х уровнях, окру…
$1,63M
Red Feniks Montenegro
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa dans Sanremo, Italie
Villa
Sanremo, Italie
Surface 350 m²
KK-321. Двухуровневая вилла 350м2, в хорошем состоянииПродается двухуровневая вилла 350 кв м…
$1,53M
Red Feniks Montenegro
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 4 chambres dans Sanremo, Italie
Villa 4 chambres
Sanremo, Italie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Surface 216 m²
KK-2V15. Вилла с видом на море в Сан-Ремо, Лигурия, ИталияВ престижном резиденциальном район…
$632,097
Red Feniks Montenegro
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa dans Sanremo, Italie
Villa
Sanremo, Italie
Surface 450 m²
LH-2V30. Вилла у моря в Сан-Ремо, Лигурия, ИталияВсего в 50-ти метрах от нового порта - Порт…
$2,18M
Red Feniks Montenegro
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa dans Sanremo, Italie
Villa
Sanremo, Italie
Surface 300 m²
KK-6720RV88304. Вилла с видом на море в Сан-ремоВилла с видом на море, продаваемая неокончен…
$1,63M
Red Feniks Montenegro
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 5 chambres dans Sanremo, Italie
Villa 5 chambres
Sanremo, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 330 m²
AL-105. Историческая вилла в Сан-РемоИсторическая вилла в городе Сан-Ремо, всего в 100 метра…
$2,18M
Red Feniks Montenegro
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa dans Sanremo, Italie
Villa
Sanremo, Italie
Surface 360 m²
KK-2V23. Новая Вилла в Сан-РемоВилла в 2 км на авто от пляжа в продаже в Сан-Ремо имеет три …
$599,402
Red Feniks Montenegro
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 2 chambres dans Sanremo, Italie
Villa 2 chambres
Sanremo, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 450 m²
LD-AV215. Большая вилла в лигурийском стилеБольшая панорамная вилла в типичном лигурийском с…
$1,20M
Red Feniks Montenegro
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 2 chambres dans Sanremo, Italie
Villa 2 chambres
Sanremo, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 280 m²
KK-V274. Очаровательная новая вилла в стиле прованс в Сан-РемоОчаровательная новая вилла в с…
$2,29M
Red Feniks Montenegro
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 3 chambres dans Sanremo, Italie
Villa 3 chambres
Sanremo, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 141 m²
LH-2V40. Вилла в продаже в Сан-PемоДом с видом на море в продаже в Сан-Ремо, Лигурия, Итали…
$326,947
Red Feniks Montenegro
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 5 chambres dans Sanremo, Italie
Villa 5 chambres
Sanremo, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 500 m²
KK-280416-1. Вилла с потрясающем видом на море и город СанремоВилла «Аврора» выполнена в нео…
$6,54M
Red Feniks Montenegro
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 3 chambres dans Sanremo, Italie
Villa 3 chambres
Sanremo, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 207 m²
LH-2V02. Вилла в СанремоНа одном из панорамных холмов города известного итальянского курорта…
$512,216
Red Feniks Montenegro
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
