Maisons Piscine à vendre en Ligurie, Italie

Sanremo
26
Bordighera
21
Imperia
14
Alassio
10
2 propriétés total trouvé
Villa 4 chambres dans Camogli, Italie
Villa 4 chambres
Camogli, Italie
Nombre de pièces 11
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 300 m²
Nombre d'étages 3
A vendre à Camogli – Villa exclusive avec vue imprenable sur la mer au coeur du parc Portofi…
$3,39M
Villa 4 chambres dans Sanremo, Italie
Villa 4 chambres
Sanremo, Italie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 347 m²
$2,45M
