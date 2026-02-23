Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons à vendre en Imperia, Italie

Sanremo
27
Bordighera
21
Vintimille
6
103 propriétés total trouvé
Villa 4 chambres dans Sanremo, Italie
Villa 4 chambres
Sanremo, Italie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 347 m²
$2,47M
Villa 5 chambres dans Camporosso, Italie
Villa 5 chambres
Camporosso, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 450 m²
KK-5V49. Продажа современной виллы в 450квм с видом на море в ЛигурииВ местечке сан джьякомо…
$2,40M
Villa 5 chambres dans Ospedaletti, Italie
Villa 5 chambres
Ospedaletti, Italie
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 500 m²
Ospedaletti Projet de villa 500 m2 // Terrain 3.000 m2 // 5 chambres // 5 salles de bains //…
$2,32M
Villa 3 chambres dans Cervo, Italie
Villa 3 chambres
Cervo, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 175 m²
KK-020317-2. Комплекс новых вил » Италия » Лигурия » ЧервоКомплекс из 6 вилл в 1.7 км на авт…
$1,47M
Villa dans Sanremo, Italie
Villa
Sanremo, Italie
Surface 450 m²
LH-2V30. Вилла у моря в Сан-Ремо, Лигурия, ИталияВсего в 50-ти метрах от нового порта - Порт…
$2,18M
Villa 3 chambres dans Vintimille, Italie
Villa 3 chambres
Vintimille, Italie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 450 m²
La villa, située sur le pittoresque Capo Mortola, à quelques pas de la frontière française e…
$5,00M
Maison 4 chambres dans Poggio di Sanremo, Italie
Maison 4 chambres
Poggio di Sanremo, Italie
Nombre de pièces 7
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 1 000 m²
Nombre d'étages 2
Magnifique villa indépendante à Sanremo, à Poggio Sanremo, à 8 km du casino.Nous vous propos…
$736,064
Villa 4 chambres dans Vallebona, Italie
Villa 4 chambres
Vallebona, Italie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 350 m²
La villa en Ligurie est située dans un bel endroit pittoresque, parmi les collines verdoyant…
$765,798
Villa 4 chambres dans Imperia, Italie
Villa 4 chambres
Imperia, Italie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Surface 140 m²
AS-VA-310. Вилла (продажа) » Италия » Лигурия » ИмперияВилла Гардения. Резиденциальная зона …
$751,977
Villa 4 chambres dans Ospedaletti, Italie
Villa 4 chambres
Ospedaletti, Italie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Surface 170 m²
LH-1V17. Дом с видом на море в Италии, Лигурия, ОспедалеттиВ центральной части очаровательно…
$1,09M
Villa 2 chambres dans Cantalupo, Italie
Villa 2 chambres
Cantalupo, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 157 m²
KK-6V13. Вилла с видом на море в Лигурии, ИмперияВилла с видом на море в Лигурии, Империя, И…
$534,013
Villa 5 chambres dans Imperia, Italie
Villa 5 chambres
Imperia, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 274 m²
KK-6V55. Продается один блок современной дуплекс-виллы с бассейномВ районе очаровательного г…
$512,216
Villa 3 chambres dans Camporosso, Italie
Villa 3 chambres
Camporosso, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 160 m²
KK-. Продается вилла 160квм на 2х уровняхв 6 км на авто от моря в городке CAMPOROSSO , что м…
$408,683
Villa 3 chambres dans Bordighera, Italie
Villa 3 chambres
Bordighera, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 320 m²
KK-3ianV11. Вилла (продажа) » Италия » Лигурия » БордигераВилла 320квм в Бордигере в 3км на …
$1,91M
Villa 2 chambres dans Borgo SantAgata, Italie
Villa 2 chambres
Borgo SantAgata, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 152 m²
KK-6V14. Вилла в тихом, спокойном, резиденциальном районе города ИмперияВ тихом, спокойном, …
$708,384
Villa 5 chambres dans Cervo, Italie
Villa 5 chambres
Cervo, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 138 m²
KK-. Дом между городками Cervo e Andora138квм вид на море отличный 2,5км на авто от моря 5сп…
$523,115
Villa 2 chambres dans Vintimille, Italie
Villa 2 chambres
Vintimille, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 100 m²
LH-5V06. Вилла в Вентимилья. Сан РемоВилла с видом на море на побережье Италии, Лигурия, Вен…
$495,869
Villa 5 chambres dans Bordighera, Italie
Villa 5 chambres
Bordighera, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 450 m²
LH-3V16. Вилла под реконструкцию у моря в Италии, Лигурия, БордигераВ самом центре одного из…
$1,63M
Villa 4 chambres dans Sanremo, Italie
Villa 4 chambres
Sanremo, Italie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Surface 300 m²
KK-V265. Вилла в Сан-Ремо в резиденциальном районеСан-Ремо в резиденциальном районе, недалек…
$1,08M
Villa 4 chambres dans San Bartolomeo al Mare, Italie
Villa 4 chambres
San Bartolomeo al Mare, Italie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Surface 260 m²
LH-6V39. Квартира в продаже в Сан-Бартоломео-аль-МареКупить виллу - каменный дом с новым рем…
$817,367
Villa 5 chambres dans Sanremo, Italie
Villa 5 chambres
Sanremo, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 340 m²
LH-2V17. Вилла с видом на море в Италии, Лигурия, Сан-РемоВ одном из наиболее престижных рай…
$1,36M
Villa 3 chambres dans Diano Marina, Italie
Villa 3 chambres
Diano Marina, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 180 m²
KK-280416-12. Вилла с захватывающим видом на заливПолностью отремонтирована вилла с захватыв…
$1,47M
Villa 5 chambres dans Cipressa, Italie
Villa 5 chambres
Cipressa, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 800 m²
DH-325. Вилла в городе Чипресса. ЛигурияКомнат:15 Спален:8 Ванных:8 Вид из окон:вид на море/…
$5,45M
Villa dans Sanremo, Italie
Villa
Sanremo, Italie
Surface 350 m²
KK-321. Двухуровневая вилла 350м2, в хорошем состоянииПродается двухуровневая вилла 350 кв м…
$1,53M
Villa 2 chambres dans Civezza, Italie
Villa 2 chambres
Civezza, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 130 m²
LH-6Q01. Вилла в продаже в Чивецце. ЛигурияКупить таунхаус с террасой и видом на море в Итал…
$239,761
Villa dans Ospedaletti, Italie
Villa
Ospedaletti, Italie
Surface 300 m²
KK-190816. Оспедалети вилла с панорамным видом на мореОспедалети, в 2 км от моря, предлагаем…
$1,63M
Villa 2 chambres dans Sanremo, Italie
Villa 2 chambres
Sanremo, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 450 m²
LD-AV215. Большая вилла в лигурийском стилеБольшая панорамная вилла в типичном лигурийском с…
$1,20M
Villa 5 chambres dans Sanremo, Italie
Villa 5 chambres
Sanremo, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 290 m²
LH-2V07. Вилла у моря в Италии, Лигурия, Сан-РемоВсего в нескольких минутах ходьбы от пляжей…
$2,18M
Villa 3 chambres dans Imperia, Italie
Villa 3 chambres
Imperia, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 162 m²
KK-6V17. Вилла с видом на море в продаже в Италии, регион Западная ЛигурияВ нескольких килом…
$490,420
Villa dans Dolcedo, Italie
Villa
Dolcedo, Italie
Surface 400 m²
AS-VA-49. Стильная вилла в ИмперииЭта стильная вилла расположена в романтичном средневековом…
$1,96M
