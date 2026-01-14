Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Italie
  3. Ligurie
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Garage

Maisons avec garage à vendre en Ligurie, Italie

Sanremo
26
Bordighera
21
Imperia
14
Alassio
10
Montrer plus
3 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Arenzano, Italie
Villa 3 chambres
Arenzano, Italie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 380 m²
De nouvelles villas en Ligurie sont situées dans la pinède d'Arenzano, sur le territoire du …
$1,81M
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Vallebona, Italie
Villa 4 chambres
Vallebona, Italie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 350 m²
La villa en Ligurie est située dans un bel endroit pittoresque, parmi les collines verdoyant…
$758,138
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Sanremo, Italie
Villa 4 chambres
Sanremo, Italie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 347 m²
Partagez avec des amis
$2,45M
Laisser une demande
NicoleNicole
Realting.com
Aller

Types de propriétés en Ligurie

villas

Caractéristiques des propriétés en Ligurie, Italie

avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller