Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Italie
  3. Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano
  4. Résidentiel
  5. Villa

Villas à vendre en Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano, Italie

;
Salo
16
Maderno
3
46 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Gardone Riviera, Italie
Villa 3 chambres
Gardone Riviera, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 400 m²
WW-120315-1. Villa à Gardona RivieraVilla à Gardona Riviera - l'un des endroits les plus pre…
$2,81M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa dans Salo, Italie
Villa
Salo, Italie
Surface 790 m²
GH-210518. Villa sur la première ligne, dans la ville de SaloLa villa a une superficie de 79…
$2,23M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 3 chambres dans Toscolano Maderno, Italie
Villa 3 chambres
Toscolano Maderno, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 280 m²
GH-LV03115. Villa donnant sur le lac en constructionVilla unique avec vue panoramique sur le…
$1,05M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Trustmont CapitalTrustmont Capital
Villa dans Toscolano Maderno, Italie
Villa
Toscolano Maderno, Italie
Surface 294 m²
GA-V001428. Villa avec rénovation sur la rive du lac à Toskolano-MadrnoSitué juste sur la ru…
$1,82M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 5 chambres dans Salo, Italie
Villa 5 chambres
Salo, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 370 m²
- Oui. Villa sur la colline donnant sur le lac, dans la ville de SalòPlongée sur la première…
$1,16M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa dans Salo, Italie
Villa
Salo, Italie
Surface 600 m²
- C'est quoi ? Propriété à rénover avec vue sur le lac dans la ville de SalòSitué dans le qu…
$1,29M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Kolasin ValleysKolasin Valleys
Villa 5 chambres dans Toscolano Maderno, Italie
Villa 5 chambres
Toscolano Maderno, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 370 m²
ABI-1020A. Nouvelle villa à Toskolano MadernoA vendre une nouvelle villa à Toskolano Maderno…
$5,27M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 5 chambres dans Toscolano Maderno, Italie
Villa 5 chambres
Toscolano Maderno, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 600 m²
GA-V001229. Villa à vendre à Toscolano MadernoSitué sur la première colline du beau lac de G…
$1,52M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 3 chambres dans Gardone Riviera, Italie
Villa 3 chambres
Gardone Riviera, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 350 m²
ABI-900M. Belle villa indépendante avec vue magnifique sur le lac de Garde Belle villa avec …
$2,93M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 3 chambres dans Salo, Italie
Villa 3 chambres
Salo, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 180 m²
GH-LV01582. Villa avec vue panoramique sur le lacLa prestigieuse Villa en terrasse est situé…
$761,930
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 3 chambres dans Salo, Italie
Villa 3 chambres
Salo, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 160 m²
GA-V001445. villa bien tenue donnant sur Salo BayEntouré de verdure et de tranquillité, insc…
$539,212
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 5 chambres dans Salo, Italie
Villa 5 chambres
Salo, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 770 m²
ABI-1257A. Magnifique villa surplombant le lac de GardeCette magnifique propriété surplomban…
$4,45M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 3 chambres dans Gardone Riviera, Italie
Villa 3 chambres
Gardone Riviera, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 153 m²
GH-LV04831. Maison ancienne rénovéeDans la région de Fasano, la ville de Gardone Riviera, no…
$421,992
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 3 chambres dans Toscolano Maderno, Italie
Villa 3 chambres
Toscolano Maderno, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 85 m²
GH-LV04726. Corner maison de ville donnant sur le lacA Gaino, dans une belle résidence avec …
$445,436
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 4 chambres dans Salo, Italie
Villa 4 chambres
Salo, Italie
Nombre de pièces 13
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 480 m²
It was not definitely by chance that Benito Mussolini established the Italian Social Republi…
$2,72M
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Gardone Riviera, Italie
Villa 5 chambres
Gardone Riviera, Italie
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 280 m²
In the beautiful village of Morgnaga, a hamlet of Gardone Riviera, we propose this magnifice…
$1,62M
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Toscolano Maderno, Italie
Villa 4 chambres
Toscolano Maderno, Italie
Nombre de pièces 8
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 350 m²
We are in Monte Maderno, a spectacular hillside hamlet of Toscolano-Maderno, where you can e…
$2,57M
Laisser une demande
Villa 6 chambres dans Salo, Italie
Villa 6 chambres
Salo, Italie
Nombre de pièces 9
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 250 m²
In a privileged position close to the center of Salò and the Lake, we propose for sale a det…
$821,146
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Gargnano, Italie
Villa 3 chambres
Gargnano, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 140 m²
In Gargnano, in the charming hamlet of Bogliaco, we offer a single villa with private garden…
$810,197
Laisser une demande
Villa 6 chambres dans Toscolano Maderno, Italie
Villa 6 chambres
Toscolano Maderno, Italie
Nombre de pièces 8
Chambres 6
Nombre de salles de bains 4
Surface 285 m²
The uniqueness of this magnificent property lies in the presence of a garden with access to …
$2,74M
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Gardone Riviera, Italie
Villa 3 chambres
Gardone Riviera, Italie
Nombre de pièces 7
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 1 114 m²
The exclusive villa of the famous architect Marc Eutebach is part of a luxury resort designe…
$13,25M
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Villa di Salo, Italie
Villa 3 chambres
Villa di Salo, Italie
Nombre de pièces 7
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 500 m²
Garda Haus offers exclusive villa under construction with unique lake view. The property is…
$4,60M
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Tignale, Italie
Villa 4 chambres
Tignale, Italie
Nombre de pièces 10
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 400 m²
Located in a panoramic area of Tignale, in a corner of earthly paradise and surrounded by an…
$6,02M
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Toscolano Maderno, Italie
Villa 5 chambres
Toscolano Maderno, Italie
Nombre de pièces 10
Chambres 5
Nombre de salles de bains 7
Surface 551 m²
Sant'Ambrogio Villas are located on Monte Maderno, in the panoramic area of Toscolano Madern…
$3,72M
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Toscolano Maderno, Italie
Villa 3 chambres
Toscolano Maderno, Italie
Nombre de pièces 7
Chambres 3
Nombre de salles de bains 5
Surface 344 m²
Sant'Ambrogio Villas are located on Monte Maderno, in the panoramic area of Toscolano Madern…
$2,63M
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Salo, Italie
Villa 4 chambres
Salo, Italie
Nombre de pièces 9
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 350 m²
Detached villa in a very quiet and with views overlooking the hills, not far from the histor…
$985,375
Laisser une demande
Villa 6 chambres dans Gardone Riviera, Italie
Villa 6 chambres
Gardone Riviera, Italie
Nombre de pièces 12
Chambres 6
Nombre de salles de bains 4
Surface 500 m²
We are located in Gardone Riviera, in a panoramic hilly area with a magnificent view over th…
$3,26M
Laisser une demande
Villa 18 chambres dans Salo, Italie
Villa 18 chambres
Salo, Italie
Nombre de pièces 18
Nombre de salles de bains 5
Surface 750 m²
This magnificent property is located in a panoramic area of Salò, immersed in the beautiful …
$3,94M
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Salo, Italie
Villa 3 chambres
Salo, Italie
Nombre de pièces 9
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 200 m²
The property we propose is a typical Italian house with stone accents, just a few steps from…
$1,31M
Laisser une demande
Villa 10 chambres dans Salo, Italie
Villa 10 chambres
Salo, Italie
Nombre de pièces 10
Chambres 10
Nombre de salles de bains 10
Surface 1 035 m²
In Salò, in the beautiful Riviera dei Limoni, we find this magnificent Villa with panoramic …
$2,19M
Laisser une demande

Caractéristiques des propriétés en Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano, Italie

avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller